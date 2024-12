Zanemela! Sofija dobila priliku da odgovori na sve Miličine prozivke, Terza skočio da je brani, pa dobio rafalni napad od Bebice (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Gledanje snimka", a voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi objasnila zašto je za vreme reklama rekla da se jedva suzdržava da ćuti za crnim stolom.

- Nisam nju spomenula, rekla sam za celu situaciju. Ja sam rekla od momenta kad ona uđe da nemam pravo. Nisam uopšte spomenula ime - govorila je ona.

- Šta se suzdržavaš, je l' k*rvetino? Nisi se suzdržavala kad si se j*bala. Kaži, k*rvo jedna - vikala je Milica.

- On se opet ograđuje, ona ima pravo. Ja kad bih ustala non stop da demantujem morala bih non stop da ustajem. Kad budu pitanja ja ću da demantujem - dodala je Sofija.

- Čim bi ona ustala da odgovori reći će da napada trudnicu, bolje da sedne i pokrije se ušima. Sedimo i ćutimo jer smo uradili najgoru stvar - umešao se Terza.

- Takvu reakciju nemaš na dete, nju savetuješ. Naravno da on brani ljubavnicu. Šta se sudržavaš da se ne j*beš? Za to znam da se ne suzdržavaš - nastavila je Veličkovićeva.

- Neka budem do tada, ima pravo da kaže šta god želi. Ja nisam spomenula šta. Dok mi se dete prevrtao u stomku pričao si da ćeš da ideš u Antaliju. J*bem ti mamu i tatu što su te napravili takvim monstrumom i tebe što si mi napravio dete - pravdala se Sofija.

- Navikao sam na tvoje uvrede, bio sam budala i prešao ti preko svega - poručio je Terza.

- Ti si jedna budaletina. Je l' ti misliš da je Milica sa tvojom majkom i babom? Da li znaš gde ona živi? Govoriš da ima stan 45 kvadrata, a to je nečija terasa - umešao se Bebica.

- S*saj k*rac, j*baću ti tatu i mamu kad izađemo napolje. Videćeš p*zdurino jedna - urlao je Terza.

- Ne znaš ko će dete da ti izvede iz bolnice, ne znaš po, ne znaš ime, ali bitna je Antalija - govorio je Macanović.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić