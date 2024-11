Ne dozvoljavam da neko tako razgovara sa mnom: Sofija otvorila sve karte, Terza poludeo zbog njenog priznanja! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Bravo devojko, ti bar ne glumiš da si se zaljubila znala si da je kanal ali si svoje srce slušala i treba da držiš do sebe. Ne treba da dozvoliš da briše pod sa tobom, kao što su on i afteruša radili u prošloj sezoni - glasilo je pitanje.

- Ne mogu ništa da kažem za to. Ja ne mislim da se kanalim što sam ušla u vezu sa Terzom, slušam svoje srce i to je istina. Danas mi se od nove devojke nije dopalo da igram rijaliti, on mi je ovde najlepši i predala sam mu srce. Sve je bilo okej do jutros. Ne dozvoljavam da neko tako razgovara sa mnom, jer je on meni bitan. Ne dozvoljavam da neko na mene galami - govorila je ona.

- Jao, ova je takva jeza. Kako ne vide da sam došao da te zaštitim? - pitao je Terza.

- Ja poštujem sebe i svoju porodicu i ne dozvoljavam da neko meni drag na taj način razgovara sa mnom jer mu nisam bila ko i da se onako ponaša prema meni. Kad sam htela da smirim on mi je rekao da igram rijaliti i da se ponižavam jer sam mu prišla. Pitanje je dobro, osim toga na kraju jer ja to ne znam. Njemu je ironičan kad mu kažem da je lep. On je meni stvarno lep. Samo sam htela da smirimo situaciju i smirili bismo da me je poslušao. Nismo morali da pričamo, ali kad se posvađamo moramo da se pomirimo za 10 minuta, to su male svađe. Šlag na tortu je bilo pitaje da li ja mislim da sam mu bitna - nastavile je Janićijevića.

- Da li je istina ono što si rekla sinoć ili si rekla u besu i ljutnji? Pretila si mi? - pitao je Terza.

- Ne, objasnila sam. To je to - dodala je on.

- Vređa se trudna žena, a nije ni vreme, ni mesto za to. Ne bih je tako zvala dok je trudna. Ne mogu njihova nedela da se prebacuju na Milicu. Ona je u ovom odnosu ljubavnica, jer je on veren. Ako ponižava bivši izbor i Milicu koja će biti majka njegovog deta sutra će i nju. Da li se ona borila za ljubav ili status u rijalitiju to ona zna - komentarisala je Miljana.

- Meni se sviđa Sofijin stav. Smatram da kad parovi uđu u svađu, jeste im ovo prva, ali ako se prvi put preskoče neke stvari i ne zauzme se stav ovde budu psovke epskih razmera. Čula sam ja kako je ona njega provocirala i on nju, ali stav je držala do radija, pa je prihvatila i nasmejala se - dodala je Anđela.

- Ti si ista kao ova na garnituri (Jelena) jedno si radila, sad drugo pričaš - poručio je Terza Sofiji.

Autor: A. Nikolić