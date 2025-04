Diže se kao feniks iz pepela: Aneli napunila baterije i priznala da je nikad spremnija za sukob sa Đedovićem, objavila rat! (VIDEO)

Sledi karambol!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi progovorila o svom sukobu sa Markom Đedovićem, za koji tvrdi da će svoj epilog dobiti tek u ''Narod pita''.

- Aneli kako komentarišeš to što Đedović priča da si ti ta koja je njega izdala i da prvi put kad si imala priliku da se pokažeš kao prijatelj, ti to nisi uradila? - upitao je Darko.

- Pa dobro on konstantno priča nešto o meni, on je mene izazvao na konflikt i to je sve krenulo tako. On i ja smo se danima unazad peckali i čak sam ja govorila da se ne ljutim na njegove komentare. Nisam se ljutila jer sam znala kako on funkcioniše, itekako sam upoznata sa njegovom ličnošću, ali je te večeri pokazao neki bes prema meni. Ja mogu da pričam svoju priču, on svoju, a ko je u pravu neko će tu odlučiti. Mislim da je njega najviše povredila moja bliskost sa Matorom - rekla je Aneli.

- Zbog čega je Đedovićeva jedina želja da te sroza kako ti kažeš? - upitao je Darko.

- Zato što danima unazad izmišlja dosta reči. Povređuje me šta izgovara, ali ne znam kako mu prošle godine nisam bila sve to što sam sada - rekla je Aneli.

- Bebica se priklonio Đedoviću i deli njegovo mišljenje, šta misliš o tome? - upitao je Darko.

- Zamislite Bebica kaže da ja radim kvarne stvari, on je jedan ozbiljan smrad i to znamo. On je mene prodao za sitno, nek bude da sam ja izdala i Bebicu i Uroša i Đedovića i sve - rekla je Aneli.

- Zbog čega izbegavaš otvoreni sukob sa Đedovićem nego kratko odgovaraš, povlačiš se i najavljuješ obračun u Narod pita? - upitao je Darko.

- Kako da dokažem nešto ovde? Šta god da me pitate, ja ću vam reći. Postoje momenti kada ja nemam snage, ali ja se vrlo brzo dignem kao feniks iz pepela - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić