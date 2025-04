SATERANA U ĆOŠAK! Dragana ne može više da vrda, priznala SIMPATIJE prema Matoroj, pa progovorila o njihovom odnosu (VIDEO)

Opa!

Dragana Stojančević naredna je porazgovarala sa Darkom Tanasijevićem.

- Koliko ti je Matora pala u očima posle onoga sa Mateom - pitao je Darko.

- Razočarala me je, ja sam svaki dan bio uz nju, zamerala mi je što sam bila neraspoložena. Klela se da ništa nije uradila, jeste me povredila - rekla je Dragana.

- Da li si svesna da ti tim priznanjem što te je povredila stavljaš do znanja da si zaljubljena u nju - pitao je Darko.

- Može tako da se tumači. Ako ona meni zamera nekog i ja prekinem kontakt s tim nekim iz poštovanja prema njoj...Ja verujem Jovani, opravdaću to kao pijanu priču - rekla je Dragana.

- Ako je tebe prevarila ovde gde se sve snima i sazna za minut, da li si razmišljala da su istinite Stefanine priče - pitao je Darko.

- Mi nismo u vezi da bi me prevarila...Kada sam krenula da se družim sa njom ja sam joj to rekla, tj. rekla sam joj da ako može da prihvati da nećemo biti ovde zajedno zbog mojih roditelja, ona je to prihvatila - rekla je Dragana.

- Da li si zaljubljena u Matoru - pitao je Darko.

- Prija mi više od drugarice...Očekivala sam da ako sam ja loše, da ona krene sa mnom, a ne da napravi ono što sam ja napravila - rekla je Dragana.

- Matora ti je u sredu rekla da želiš da se iščupaš iz odnosa s njom, ali da ćete sve stići, kako si protumačila to - pitao je Darko.

- Mislila je na to da ću popustiti i da neću moći bez nje - rekla je Dragana.

- Nije to ne znam kakva emocija, prvo ide sviđanje i simpatije, pa zaljubljenost. Ja sam u tom početnom periodu, mnogo mi je drago što mi je dala još jednu šansu, ne znam koji mi je ku*ac bio - rekla je Matora.

- Matora nema emocije prema nijednoj ženi...Ja mislim da sam pokazala Matorino pravo lice, sve što sam rekla za nju, to i mislim. I Dragana i Matora su dva manipulatora, odgovara im ovo, Matora hoće da skrene s glavne teme, Dragani da ostane ovde - rekla je Matea.

Autor: Nikola Žugić