Predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je Sofiju Janićijević i Boru Terzića Terzu, kako bi sa njima porazgovarao o njihovom odnosu.

- Sve više i više komunicirate, sve ste bliži, pa objasnite nam, kakva je situacija između vas dvoje - pitao je Joca.

- Terza je tražio od mene istinu o mom prošlom životu, ja sam mu rekla sve do detalja i on se od tog trenutka ponaša ovako prema meni. To znači da je trebalo da mu kažem istinu od početka i mi ne bi raskinuli - rekla je Sofija.

- Slažem se sa njom. Pričaju da se mi mirimo, da smo u vezi, da smo se smuvali i da krijemo. Ne, ne krijemo! Nismo u vezi, ona i ja imamo sasvim normaln odnos. Suludo bi bilo da se nešto ovde desi, da se pomirimo. Razumem da sam ispao loš prema Milici i da sam, kada je Milica ušla, ispao loš prema Sofiji, sada vidimo da je Milica srećna u svom nekom odnosu. Sofija je tu pored mene, šta će biti, ne mogu ništa da tvrdim, ali mi je drago da imamo baš dobar odnos - rekao je Terza.

- Nije tajna veza, danas sam čula da sam u vezi opet sa Terzom, ali nije istina. Ako se to bude desilo, radićemo javno, ali ne verujem da će se desiti do kraja - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić