Terza i Kristina progovorili: Otkrili da li su ikada bili intimni, pa Mrvica obelodanila šok tvrdnje o njihovom odnosu! (VIDEO)

Istina izašla na videlo!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi priznao kako se oseća nakon što je ugledao Barbarine slike, a potom i progovorio o odnosu sa Kristinom Buđevac.

- Terza, stigla ti je torta, pun si utisaka? - upitao je Darko.

- Jeste, bilo mi toliko emotivno. Oduševljen sam mojoj Barbarom, stavio sam slike iznad kreveta i često odem u toku emisije tamo da popričam sa njom. Mislim da mi je Milica poslala tortu zbog prstića, uvek me je Milica zezala. Milica će uvek imati posebno mesto kod mene jer mi je na svet donela Barbaru Veličković - rekao je Terza.

- Terza da li si bio intiman sa Kristinom i da li si nešto imao sa njom? - upitao je Darko.

- Bože me sačuvaj i sakloni, naravno da ne nikad - rekao je Terza.

- Kristina šta se dešava sa tobom i Terzom i od kad si zaljubljena u njega? - upitao je Darko.

- Mene stvarno Terza ne zanima, ja sam to možda prebacila u nekom trenutku kada sam rekla: ''Liči na mog dečka'' - rekla je Kristina.

- Da li Ana Spasojević laže? - upitao je Darko.

- Ja sam samo rekla da je simpatičan - rekla je Kristina.

- Rekla mi je: ''Sviđa mi se Terza, malo liči na mog dečka''. Ona se pokajala jer je spavala sa Munjom, a sviđa joj se Terza - rekla je Ana.

- Kristina da li je istina ovo što Ana priča? - upitao je Darko.

- Kajem se sa Munjom zbog nekog napolju, ne znam šta mi je bilo utorak, napila sam se. Je l' ti stvarno misliš da bi mi se svideo čovek koji je dobio dete? Stvarno me ne zanima - rekla je Kristina.

- Ona je odlepila za Terzom, to mi je priznala više puta. Rekla mi je: ''Munja mi se ne sviđa, ne znam što radim to''. Ona nije dala Terzi nikakav znak, kada je saznala da je Ana izdala, ona je rekla: ''Nemoj da ja pričam o tebi'' - rekao je Mića.

- Terza se njoj sviđa od prvog dana, to nije ništa čudno. Kristina je šapnula meni i Ivi: ''Bila je žurka, bili smo pijani, Terza je mene pozvao u toalet i pokazao mi polni organ''. Ona je mene molila da ja to ne iznesem u nekom trenutku, ali ja sam to iznela za stolom - rekla je Mrvica.

- Bože, meni je blam da ovo slušam, a kamoli komentarišem. Ova dečurlija hoće da ostanu još nedelju, dve duže. Ja sam šokirana - rekao je Terza.

Autor: N.P.