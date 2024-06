Pandorina kutija se otvara: Miona i Stanislav konačno progovorili o svom zajedničkom životu, on potkačio Ša! (VIDEO)

Istina izlazi na videlo!

Upravo je počela 'Igra istine' koju će odigrati Miona Jovanović i Stanislav Krofak. Miona je progovorila o odnosu sa Ša, kojeg je Stanislav žestoko potkačio, a potom su se njih dvoje prisetili zajedničkog života.

Što mi se nisi obratila kada sam došao u Elitu? - upitao je Stanislav.

-Jasno je da mi Ša nije dozvolio, ali i ti si imao stav da ti se ne obraćam - rekla je Miona koja nije skidala osmeh sa lica.

Zašto si ušao u rijaliti kada sam ja tu? - upitala je Miona,

-Ušao sam zato što me tvoj dečko prozivao i vređao, da ja nisam ušao, on bi me i dan danas spominjao. Dobio sam dobru ponudu koju nisam mogao odbiti i da mu zatvorim usta kao što jesam - rekao je Stanislav.

Da li si ti svesna šta dopuštaš sebi da ti se dešava u životu. Osoba si koja ima 24 godine, dozvoljavaš da se neko ponaša sa nepoštovanjem prema tebi ? - upitao je Stanislav.

-Pa ne poštuje me, ali ni ja njega. Niko ne bi trpeo moje odgovore kad pričam o tebi - rekla je Miona.

Tebi je veće nepoštovanje što me neko uvredi nego da imaš još nešto sa nekom drugom devojkom kao što si ti radio? On me više ne poštuje nego ti, jel to hoćeš da kažeš? - upitala je Miona.

-Ja sam u vreme kad sam se s tobom čuo bio s jednom devojkom, nisam ni spavao sa njom, čuli smo se preko par poruka, nisam bio ja sa njom. Ja ne smatram to vezom, ja nisam znao da ćeš ti doći i kod mene živeti. Ja sam tada živeo sam i slobodan, čuli smo se preko poruka. To je bio početak od mog drugara rođendan. Ne znam tačan datum rođendana, ja znam da sam nju upoznao za Kasimov rođendan. Šta sam ti ja uradio? Ja nisam smatrao ozbiljno , ti si radila Zagreb, Beograd, Doboj. Ja nisam znao neke stvari - rekao je Stanislav.

-Odgovor je kao i po običaju - rekla je Miona.

Autor: N.P