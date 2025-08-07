Surova istina o zaradi na kruzeru: Svi misle da imam posao iz snova, a evo šta sve moram da trpim

Za njihove porodice, dobijanje ugovora sa nekom međunarodnom brodskom kompanijom predstavlja stabilnost, prihode u devizama i određeni društveni prestiž. Helena, Kolumbijka od 29 godina, radi u prodavnici na brodu i ovako opisuje taj doživljaj u izjavi za francuski list Le Monde: "Za moje roditelje imam posao iz snova. Živim na luksuznom brodu i putujem (izbrojala sam 16 zemalja). Ali ne mogu ni da zamisle šta to zapravo podrazumeva."

Radni uslovi posade znatno se razlikuju od onih koje imaju njihove kolege na kopnu. Ugovori su privremeni, u trajanju od pet do devet meseci, bez slobodnih dana i plaćenog odmora. Po isteku tih perioda, radnici se vraćaju kući da bi iskoristili dva meseca neplaćenog odmora do početka sledeće plovidbe. Tipičan radni dan traje između deset i dvanaest sati, sedam dana u nedelji.

Plata se kreće između 900 i 1.100 dolara mesečno (otprilike između 750 i 950 evra), u zavisnosti od odgovornosti pozicije, što mnogima omogućava da uštede više nego na sličnim, slabo plaćenim poslovima u svojim zemljama, jer su ishrana i smeštaj obezbeđeni od strane kompanije.

Posada izolovana od klijenata i porodica

Kabine za osoblje nalaze se na donjim palubama, u skučenim prostorima bez prozora i obično se dele sa drugim članovima posade. Privatnost je minimalna, a društveni život se odvija u zajedničkim prostorijama rezervisanim za posadu: menze, prostorije za molitvu, teretana i jednostavne prostorije za razonodu. Pristup ostatku broda je strogo regulisan, a većina članova posade ne kroči na palube namenjene putnicima osim kada je to deo njihovog posla, kako su neki radnici ispričali za Le Monde.

Za mnoge, najveći izazov je fizička udaljenost od najmilijih. Povezanost je u poslednjim godinama poboljšana i sada mogu da komuniciraju putem video-poziva, ali vreme i uslovi često to ograničavaju. Porodični život svodi se na gledanje kako im deca odrastaju preko ekrana mesecima, kako opisuje Vivek, radnik poreklom iz Indije.

Kontakt sa nadređenima i putnicima zahteva stalno prilagođavanje različitim kulturama, pravilima i očekivanjima. Hijerarhijska struktura i stroga disciplina određuju svakodnevicu: zaposleni moraju striktno da slede uputstva, nose propisane uniforme i poštuju zahtevne rasporede. Greške ili žalbe, čak i kada su posledica iscrpljenosti ili preopterećenosti, mogu uticati na to da im se ne produži ugovor.

Prepreke za sindikalno organizovanje radnika

Radni odnosi na brodu odvijaju se bez sindikalnog zastupanja i sa vrlo malo prostora za pregovore o pravima i radnom vremenu. Socijalna zaštita svedena je na minimum: osnovna zdravstvena nega i minimalni odmor, kako je propisano Pomorskom konvencijom o radu. Ne postoji pravo na porodiljsko odsustvo, nema zagarantovane naknade u slučaju nesreće, niti je zaposlenima osigurano pravo na štrajk. Strah od prijavljivanja problema ili upućivanja žalbi je čest, jer negativan izveštaj može značiti gubitak budućih radnih prilika, navodi Le Monde.

Uprkos svemu, rad na kruzeru i dalje ima svoju privlačnost za one koji žele da uštede za određeni cilj, kao što je kupovina kuće, školovanje dece ili pokretanje sopstvenog biznisa po povratku kući. Oni koji godinama rade na brodu mogu vremenom napredovati do pozicija sa većom odgovornošću, što im donosi bolje uslove i podnošljiviji raspored, ali to je slučaj samo sa manjim delom zaposlenih.

Autor: D.B.