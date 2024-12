Svi pričaju o ovom snimku! Koštunica OSVANUO NA INSTAGRAMU: Evo kako se sve desilo (VIDEO)

Vojislav Koštunica (80), bivši predsednik SR Jugoslavije i premijer Srbije u dva navrata, otišao je iz politike pre tačno 10 godina ali javnost i dalje intrigira gde je i šta radi. Živi povučenim životom i retko kad se pojavljuje u javnosti, ali je slučajnom prolazniku koji ga je nedavno spazio na ulici, pošlo je za rukom da sa njim snimi video i to postavi na Instagram.

- Ovo mi je zaista velika čast i ovo se ne sreće svaki dan. Gospodine jako mi je drago, i velika mi je čast. Ovo je Vojislav Koštunica - rekao je mladić na snimku.

Na snimku se vidi i da bivšem predsedniku Srbije nije baš prijatno što ga snimaju.

- Velika mi je čast što smo se upoznali. Važi - bilo je sve što je rekao Koštunica, gledajući pravo u ekran.

Koštunica godine provodi u Belanovici, na 18 kilometara od Ljiga, gde mu je vikendica, a često dolazi u Beogradu. On se posle odlaska sa mesta šefa DSS 2014. godine zauvek povukao iz politike, a mediji su prenosili da piše memoare.

Bio je predsednik DSS od osnivanja 1992, poslanik u Skupštini Srbije od 1990. do 1997. Funkciju predsednika SRJ obavljao je od oktobra 2000. do februara 2003. Bio je i premijer Srbije u dva mandata, od decembra 2003. do 2008. Neopozivu ostavku na mesto predsednika DSS podneo je 19. marta 2014. jer stranka nije prešla cenzus na parlamentarnim izborima prvi put od osnivanja.

Autor: Snežana Milovanov