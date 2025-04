Đurić: Na sednici SB UN o KiM čula se istina, možda glasnije nego ikad ranije

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da se u Savetu bezbednosti UN na sednici o KiM čula istina možda glasnije nego bilo kada ranije, čak i od država koje su priznale jednostrano proglašeno nezavisno Kosovo, i ocenio da 26 godina nakon napada na našu zemlju i 17 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova može da se kaže da u međunarodnoj zajednici sazreva svest o tome da je ono što se desilo na KiM opasan presedan.

Đurić je, u izjavi posle sednice SB UN na kojoj je razmatran šestomesečni izveštaj o radu UNMIK-a, rekao da to nije jedini razlog zbog koga Priština nema previše razloga za radost i ukazao da se istina čula i od predstavnika nekih od stalnih članica SB UN, na primer od Francuske.

"Mogli smo direktno da čujemo osudu jednostranih poteza i upada prištinskih snaga u srpske institucije 15. januara. Mogli smo da čujemo od predstavnika Pakistana, zemlje koje je snažan podržavalac i jedna od prvih koja je priznala nezavisnost Kosova, osudu napada na srpsku crkvu i srpske manastire. Mogli smo da čujemo i od Velike Britanije rezerve vezano za pojedine poteze Prištine, iako, naravno, da neke od tih zemalja pružaju primarnu podršku Prištini", kazao je Đurić.

On je istakao i da je izaslanica Aljbina Kurtija, koja je sednici prisustvovala kao gost UNMIK-a, Donika Gervala uspela da napadne tu misiju i UN u sedištu Ujedinjenih nacija.

"To nije, niti će doneti podršku ni simpatije svetske organizacije, niti će delovati uverljivo i kredibilno drugim državama koje se oni trude da pridobiju i šarmiraju i prevedu na svoju stranu. Situacija je teška i ozbiljna, a iznošene su i neargumentovane i neutemeljene optužbe protiv Srbije", rekao je šef srpske diplomatije.

Đurić je naveo da Savet bezbednosti svakoga dana trpi posledice u različitim regionima sveta od opasnog presedana koji je uspostavljen jednostranim proglašavanjem nezavisnosti Kosova.

Govoreći o Gervalinim napadima na Srbiju, Đurić je istakao da je ona uputila i brutalne napade na predsednika Aleksandra Vučića.

"I sada je potpuno očigledno da je on lično i da je njegova politika trn u oku Kurtijevom režimu. I mogli smo da čujemo i nastojanja Gervale da se meša u naša politička dešavanja, što sam ja, iako se ne slažem ni najmanje sa njom, pozdravio zbog toga što ona kao naša građanka ima pravo da izražava svoj politički stav. Samo sam je pozvao da to ne čini pred Savetom bezbednosti, već da se uključi u institucije. A indikativno je, naravno, i to koga je podržala na političkoj sceni", naveo je Đurić.

On je istakao da se u Savetu bezbednosti mogla čuti istina o teškom položaju Srba na KiM, o ugrožavanju kolektivnih ljudskih prava, ali i Gervalina opravdanja na primedbu Srbije što patrijarhu SPC Porfiriju nije dozvoljeno da poseti KiM.

Đurić je naveo da je Gervala rekla da postoje određeni datumi kada je vrlo osetljivo, kada na KiM ne može da se slobodno kreće, kada to nije dobro, kao da, kako je primetio, drugih datuma nije tako.

"I to je nešto što su ljudi ovde u neverici slušali. Mogu da kažem da je u nastavku zasedanja ona u političkom smislu nanela samoj sebi znatnu štetu pred članicama Saveta bezbednosti", dodao je Đurić.

On je naveo da je šefica UNMIK-a Karolin Zijade predstavila veoma detaljan i ozbiljan izveštaj o dešavanjima na Kosovu i Metohiji koji je veoma optužujući za prištinske vlasti i koji detaljno izlistava sve napade na Srbe i srpske institucije.

Đurić je naveo da je, kada je reč o slučaju Banjska, on ukazao na činjenicu da je u tom tragičnom događaju troje Srba izgubilo život i jedan Albanac, što je Beograd osudio, ali je i postavio pitanje zbog čega Priština uskraćuje dokaze koje su srpski pravosodni organi tražili i vezano za slučaj Ibar-Lepenac i vezano za taj slučaj.

"Kao što vidite, mi nemamo o ovoj temi ni šta da krijemo", istakao je Đurić.

On je dodao da je tokom sednice ukazao i na ono što se dešava vezano za sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti između Albanije, Hrvatske i prištinskih institucija i dodao da tu postoji ozbiljan problem u nedostatku transparentnosti.

"Kako je to moguće da vi u jednom regionu koji je toliko propatio, koji je imao ratove pre samo nekoliko decenija stvarate vojne alijanse, saveze ili nebitno sporazume o saradnji, a da vaši susedi o tome apsolutno ništa ne znaju. I to ne samo Srbija, već i druge zemlje", upitao je Đurić.

On je istakao da će Srbija nastaviti da se bori za svoje interese i interese Srba na KiM.

Govoreći o izlaganjima pojedinih predstavnika na sednici SB UN, Đurić je kazao da je kineski predstavnik imao govor koji je vrlo afirmativan za srpsku poziciju i u kojem je direktno govorio o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije na Kosovu i Metohiji.

Đurić je naveo da je Srbija zahvalna i ruskom predstavniku koji je nabrojao čitav niz stvari koje je Priština uradila protiv međunarodnog prava u prethodnom periodu.

"Zahvalni smo i francuskom predstavniku i predsedavajućem Saveta bezbednosti zbog toga što je sednica ostala otvorena, iako je bilo tendencija da ona bude zatvorena, ali i zbog toga što je javno progovorio o ugrožavanju srpskih vitalnih funkcija na Kosovu i Metohiji u napadima 15. januara. Čak je i britanski predstavnik u jednom segmentu pomenuo određene pritiske na Srbe, iako znamo da tradicionalno njihova pozicija po statusu Kosova i Metohije nije kao naša", naveo je ministar.

Đurić je istakao da Srbija braneći svoju poziciju u UN brani jedan univerzalni princip u svetu koji se obrušava zbog toga što su kršene Povelja i pravila Ujedinjenih nacija.

On je dodao da je mnogo toga izašlo na videlo na sednici Saveta bezbnosti UN i da Priština nema čime da bude posebno zadovoljna nakon ove sednice.

"Većina zemalja članica ovoga puta nije ćutala i zato mogu da kažem da Priština nema čime da bude posebno zadovoljna nakon ove sednice, da se diplomatski izrazim. Neću, naravno, da pribegavam nikakvom trijumfalizmu zato što je za naš narod na terenu situacija teška, ali ovo je jedan važan korak da se o tome više progovori u svetu", rekao je Đurić.

On je istakao da je za srpsku delegaciju glavno pitanje bilo zašto ni posle 12 godina nije osnovana Zajednica srpskih opština.

"Koliko je ljudi iseljeno sa KiM? 20 odsto samo u prethodne dve godine. A vi pričate o nekom kanalu koje je neko napao ručnom bombom i koji je, hvala Bogu, popravljen. A uzgred budi rečeno, od tog kanala Ibar-Lepenac najviše su se snabdevali Srbi strujom i vodom. I naravno da je to nešto što sam rekao na Savetu bezbednosti i naravno da se to čulo", istakao je Đurić.

On je rekao da zahtevi za rešavanje slučajeva Ibar-Lepenac i Banjska govore o tome da je neko želeo da skrene temu sa onoga što se sada dešava na KiM.

"Sa druge strane, naša pozicija je ta da mi želimo da se raskrinka laž o Srbiji kao odgovornoj za te stvari. I baš zbog toga što je Priština prebrzo i u prvim satima istrčala sa optužbama na račun Srbije, mi smatramo da oni znaju neke stvari koje ne žele da podele. Posebno zbog toga što uskraćuju srpskim organima informacije koje su zatražene preko mehanizama međusobne pravne pomoći", naveo je Đurić.

On je dodao da je želja srpske delegacije da se region predstavlja mnogo pozitivnijim temama.

"Srbija ima šta da ispriča pozitivno. Mi smo zemlja koja je za manje od 10 godina više nego udvostručila BDP, koja je orijentisana ka budućnosti, koja je potpuno okrenuta saradnji i mi samo zahtevamo i tražimo za Srbe prava koja im pripadaju. Pred kraj Gervala se, žargonski rečeno, detonirala. Pričala je besmislice nekih 16 minuta. To je loše odjeknulo među diplomatama. O tome se posle pričalo po koloarima, ali to nije nešto što je moja briga", rekao je Đurić.

On je naglasio da Priština i Gervala ni jednom jedinom rečju nisu podržale rad Evropske unije na dijalogu, primenu postojećih sporazuma, da ni jednom rečju nije pozitivno govorila o mandatu Petera Sorensena kao posrednika Evropske unije, jasno time šaljući poruku da Prištini nije do dijaloga.

"I to je nešto što sam podvukao u replici, odnosno u obraćanju članicama UN", rekao je Đurić.

On je naveo i da je Gervala napadala predsednika Aleksandra Vučića, optužujući Srbiju da je autoritarna zemlja i optužujući i Vučića i Srbiju da su iza raznih napada i raznih loših stvari.

"Kada je reč o demokratiji, predsednik Vučić je u prethodnih nekoliko meseci svakoga dana držao masterklas iz demokratije Kurtiju, u čijoj jurisdikciji i na teritoriji koju kontroliše ne može niko slobodno da se šeta. Ni Srbi ni Albanci. Gde ne može niko da izrazi slobodno svoj stav. A rekao bih da je održao i masterklas iz nedemokratije Aljbin Kurti, koga vidimo da neki danas oponašaju u parlamentima, ne samo, nažalost, našem, nego i nekim drugim parlamentima, pa ispaljuju suzavce i slične stvari", dodao je Đurić.

