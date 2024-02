Dačić: Sednica Saveta bezbednosti UN prilika da Srbija iznese argumente, bilo pritisaka na Gvajanu

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će sednica Saveta bezbednosti UN o stanju na KiM, koju je zakazala Gvajana kao predsedavajuća, biti možda jedan od najvažnijih političkih događaja u ovom momentu i prilika da se čuju argumenti Srbije koje će izneti predsednik Aleksandar Vučić.

Dačić je za Tanjug, na pitanje kako je došlo do toga da sednica bude otvorena za javnost, rekao da je kao i uvek do sada Srbija bila suočena sa velikim licemerjem i dvostrukim standardima nekih zapadnih zemalja i da je bilo silovitih pritisaka na Gvajanu kao predsedavajuću SB UN da se održi zatvorena sednica.

Podsetio je da je Srbija tražila sednicu o stanju na KiM da bi ceo svet mogao da čuje i vidi o kakvom kršenju ljudskih prava i sloboda Srba se radi, o kršenju Rezolucije 1244, o najnovijim odlukama Prištine i zabrani srpskog dinara na KiM.

- Mi smo razgovarali sa onim zemljama koje nisu priznale Kosovo. Ja sam razgovarao sa (Sergejom) Lavrovim, sa ministrima iz Alžira, Mozambika, Sijera Leonea, Ekvadora. Predsednik je razgovarao sa kineskim ambasadorom i poslao pismo za predsednika Sija. Do poslednjeg trenutka se nije znalo kako će se razviti ova situacija - naveo je Dačić.

On je rekao i da je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Gvajane Hju Todom kome je, kako kaže, objasnio situaciju i naišao na njegovo veliko razumevanje.

- On je poslao nalog da se zakaže sednica po njihovoj odluci kao predsedavajuće. Znači oni nisu dozvolili glasanje, nego je predsedavajući zakazao sednicu za četvrtak u 15.00 sati, to je 21.00 sat po našem vremenu, i to u otvorenom formatu. To još nije zvanično, nije izašlo na sajtu, zato i kažem sa rezervom još prihvatamo sve te informacije, zato što ne znamo da li bi neko još možda mogao da napravi određeni pritisak, ali predsednik je obavešten da će sednice biti - rekao je Dačić.

Na pitanje da li to je pravi put za odbranu naših državnih interesa, Dačić odgovara da jeste, podsetivši da od nekih zemalja stalno slušamo da verbalno osuđuju Kurtija, a uvreda je, kaže, zdravog razuma da su Priština i Kurti jači od Vašingtona i Brisela, te da će se videti sada da li neko stvarno želi mir i konstruktivan pristup.

- Bili smo svedoci i dalje smo svedoci tih dvostrukih standarda. Eto, ovo je prilika da ljudi iz prve ruke čuju argumentaciju. Inače, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je napravila jedan izvanredan dokument koji je podeljen svim članicama Saveta bezbednosti i predsednik će sigurno imati govor koji će biti od velikog značaja za naše državne i nacionalne interese - rekao je Dačić.

- Ovo je jedan od najvažnijih političkih trenutaka - podvukao je Dačić.