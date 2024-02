DAČIĆ O SEDNICI SAVETA BEZBEDNOSTI: Prema informacijama koje imam, biće otvorena za javnost, a Srbiju će prestavljati Vučić

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da prema informacijama koje ima nezvanično može da kaže da će sednica Saveta bezbednosti UN o stanju na Kosovu i Metohiji biti otvorena za javnost.

Istakao je da će nas predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. U ova dva dana bili smo svedoci žestokih zakulisnih igara i pritisaka unutar Saveta bezbednosti da predsedavajuća Gvajana zakaže zatvorenu sednicu, poručuje Dačić.

Vanredna sednica Saveta bezbednosti UN o stanju na Kosovu i Metohiji, na zahtev Srbije, biće održana u četvrtak u 21 čas po našem vremenu. Srbija je u ponedeljak predala zahtev Misiji Gvajane za sazivanje vanredne sednice SB UN zbog situacije na Kosovu i Metohiji.

Ministar Dačić navodi da su postojali veliki pritisci da sednica bude zatvorena za javnost.

"Što se tiče same procedure, mi smo bili svedoci u ova dva dana žestokih zakulusnih igara i pritisaka unutar Saveta bezbednosti da predsedavajuća Gvajana zakaže zatvorenu sednicu", dodaje Dačić.

"Zapadne zemlje i zemlje koje dolaze iz EU su stava da treba da bude zatvorena sednica iz samo njima znanih razloga. Odnosno mi smatramo iz razloga da ne bi celokupna svetska javnost čula šta se dešava na prostoru KiM i kako bi i dalje mogle da se plasiraju laži na međunarodnom medijskom prostoru", ističe Dačić.

Poručuje da je za nas ovo bila veoma teška borba.

Objasnio je da sednice mogu biti zatvorene i otvorene za javnost, kao i da su i jedne i druge zvanične, a postoje i tzv. privatne sednice. "Sa zatvorene sednice se ništa ne objavljuje, a nakon privatne može se objaviti saopštenje", dodao je Dačić.

Ukazao je da su zahtev za zatvorenom sednicom pravdali činjenicom da se to i ranije dešavalo.

"Tačno je da se to dešavalo, ali od 2012. godine do danas nikad nismo pristajali na zatvorene sednice, jer nemamo razloga za tako nešto", dodao je Dačić.

Naveo je da su se kabinet predsednika i ministarstvo maksimalno trudili da kroz diplomatske kontakte ostvare uticaj da ukoliko dođe do glasanja imamo određeni broj glasova.

Naglasio je da predsedavajuća Gvajana odlučivala o tome da li je sednica otvorena i zatvorena za javnost, ali da je moglo da dođe i do glasanja.

"U startu je bilo razgovora i više zemalja je tražilo da sednica bude zatvorena. Mi smo razgovarali sa onim zemljama koje nisu priznale Kosovo, ali ključni događaj se desio posle razgovora koji sam imao sa ministrom spoljnih poslova Gvajane, još to zvanično nije objavljeno, ali on mi je poslao poruku da je on dao instrukciju da će Gvajana svojom odlukom predsedavajuće bez glasanja zakazati sednicu za četvrtak i to u otvorenom formatu", poručuje Dačić.

