Praviš me budalom šest godina: Jelena podsetila Ivana na zakletvu kod rehaba, pa ga urnisala zbog Ivane Vrbaški! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Ivan Marinković i Jelena Ilić nastavili su da se svađaju oko svog odnosa u dvorištu Bele kuće.

- Ti si rekao da ne možeš da demantuješ, sve si isplanirao, pa me šikanirao na žurki. Ja sam ogovarala ljude sa Đedovićem, kao što i sa tobom radim. U sredu si čekao pitanje i planski isplanirao ove klipove koje su ti puptali, kao što si kod Aneli legao na krevet. Ja i kad nisam u kući znam šta ti radiš. Ovo si isplanirao u subotu, taman da ti se sve uklopi ako prekinem komunikaciju sa tobom. Ti si se iz čista mira zaljubio u nju - govorila je Jelena.

- Dobro. Imaš pravo sve da misliš tako, neću da te ubeđujem da nije tako. Imaš pravo da pričaš šta god hoćeš - dodao je Ivan.

- Ti si pozdravljao Vrbaški da bi se pohvalio da si nekog j*bao, a znaš šta sam ti se zaklela kod rehaba - rekla je Jelena.

- Nisi se obavezala, ja ti verujem u to. Tebi treba da znači da me ne zanima šta pričaju. Tebi je bilo bitnije da me ponižavaš - poručio je Ivan.

- Propali su ti planovi - nastavila je ona.

- Ja sve iskreno radim za razliku od tebe. Ja verujem da si se ti iskreno zaljubila, a ja nisam još - rekao je Ivan.

- Ti si iskreno pravio dete ženi - dodala je Jelena.

- Ko to kaže? Baš me briga šta piše. Neću da ti se pravdam uopšte šta sam ja radio, da li si se ti meni pravdala? Ja tebi jesam kad je trebalo - pričao je on.

- Ti si mene pravio budalom šest godina. Hoćeš da me uništavaš na sve moguće načine. Pričaš da sam k*rva, da su me svi j*bali, da sam imala abortuse i kako me mrze tetka i sestra - nastavila je Jelena.

- Ja tebi neću da ponavljam, ne boli me to više. Vređala je i mene tvoja mama, seti se, ali me ne zanima jer sam je zavoleo i ona mene. Odgovaralo mi je da budem u dobrim odnosima sa tobom, a ti to ne možeš da izdržiš - rekao je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić