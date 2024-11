Voli me, borio sam se protiv celog sveta: Gruja otvorio sve karte, otkrio Saški kako stoje stvari sa Mimas! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Nikola Grujić i Aleksandra Vučenović nastavili su da se raspravljaju u dvorištu Bele kuće zbog problema koje im Milana Mimas Šarac pravi u odnosu.

- Bolesno je - rekla je Saška.

- Neću da ti ona napravi pakao. Ti meni pričaš da bi sedela, ali ne možeš da trpiš. Ja ću da se vodim time da si mi ti to rekla - govorio je Gruja.

- Šta misliš da oseća da li je sujetna ili te voli? - pitala je Saška.

- I dalje me voli, ali je i sujetna. Imala je nekog ko je mogao tri ribe na nastupu da izj*be, a nije. Borio sam se protiv celog sveta, ostavio ženu sa kojom imam dvoje dece. Dao sam joj za pravo da misli da će to da bude večno i ona to i dalje misli, zbog mojih dobrih postupaka prema njoj. Rekao sam da sebi sve utuvi u glavu da nam je bilo loše i da se vodi time, pa će sama da dođe do zaključka. Nema više emocija, želim da budem sa drugom osobom. Sve to sam joj rekao sad - pričao je Nikola Grujić.

Autor: A. Nikolić