Kamo sreće da nisi mogao da pr*kaš, ne bi sejao decu: Ena Čolić i Terza u brutaloj raspravi, isplivali novi detalji njenog flerta sa Munjom! (VIDEO)

Žestoko u Beloj kući!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Enom Čolić o njenom odnosu sa

- Kako reaguješ na sve te priče koje je Luka izneo o tebi? - upitao je Darko.

- Ovo što Luka priča je meni katastrofa. To je društvo koje mene posmatra kako sam i rekla zbog mog bivšeg dečka i zbog Mice Kumice. Što se tiče drugog društva, ni tu nisam sprdnja. Mi smo putovali zajedno, ja tu nikako nisam bila predmet sprdnje. To Luka kaže i za to se ozbiljno hvata Branka, Ivan, Sanja i Marko, dr*lja Slađana ex Blinda - rekla je Ena.

- Dosta bre više ovih foliranata ovde, Ena na kvarno uzima pivo od Munje, a posle se ograđuje od nas. Juče nam je rekla kako će se viđati s nama napolju, ajde idi prskaj tim pirsingom prskalice - rekao je Terza.

- Kamo sreće da ti nisi mogao da pr*kaš, onda ne bi sejao decu - rekla je Ena.

- Ja moram da kažem, pošto je malopre rekla Anđela: ''Ponizio si Enu'', mislim da je ona jako bezobrazna i da ona nije takva osoba već da je rade kompleksi. Ja sam njoj pričao neke stvari, ona me nije slušala, a ja nemam šta da kažem - rekao je Peja.

Autor: N.Panić