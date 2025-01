Tenzično u Eliti: Ena Čolić na nikad većem udaru, takmičari žestoko opleli po njenom ponašanju! (VIDEO)

Žestoko tokom ankete u Beloj kući!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" da glasaju za tri takmičara koji imaju jedno ponašanje za stolom, a drugačije van njega.

- Prvo mesto Ena, ona je van stola jako zanimljiva, duhovita, pristojna i umiljata, a za stolom je demonizovana. Drugo mesto Bebica, on za stolom upali vređalicu, a van stola je druželjubiv, fin i sa njim može da se priča - govorila je Mrvica.

- Ja ću da navedem ljude koji su preglasni za stolom i za koje sam imala strašno mišljenje. Prvo mesto je definitivno Ena, imala sam najlošije mišljenje, pogotovo kad se braniš od ljudi i ne biraš psovke, a onda smo počele da se družimo i fascinantno je koliko ti nisi taj lik. Drugo mesto je Lepi Mića, mislila sam da sa njim reč neću da progovorim. Treće mesto je Milovan - pričala je Keti.

- Prvo mesto Ena. Hvala takmičarima što su istog mišljenje, obična si fejkuša. Fejk plačeš, fejk se ponašaš. Kad nisi u prvoj temi ne daš drugima da dođu do izražaja. Ti si rekla da si Peju napravila, a on ima svoje ime i prezime, zna se ko je Zlata godinama. Zlato, ja sam uz Peju, izuzetan je momak. Broj dva je Aleksandra, ona je kontradiktorna u odnosu sa Ivanom. Plačeš sa detetom, a radiš druge stvari. Mogu i Ivana da provučem, ovde skače u teme, pa u crveno dovede Aleksandru i Jelenu jer je van stola p*čketina. Treće moram da navedem Uroša Rajačića, on ovde skače, menja face - govorila je Branka.

- Prvo mesto Marko Đedović, on stručno objašnjava o čemu govori, onda napada šta bi da promeni i treći deo kad govori najogavnije psovke, a onda ti ljudi idu u tvoju ordinaciju. Drugo mesto Sandra jer ne pokazuje svoja osećanja i vrlo je kratka, nema šta da kaže, pa misle da nema šta da kaže vam stola. Kad sam počela da posmatram Luku i nju shvatila sam da ima toliko nežnosti u sebi. Broj tri Ivanija - govorila je Milica Dugalić.

Autor: A. Nikolić