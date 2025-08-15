One su sada kao zajedno?! Sandra ne veruje u Draganinu iskrenost prema Matoroj, gledateljka nahvalila Sofi kao nikad (VIDEO)

Iskreni!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Keti Samardžić, Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, voditeljka Ana Radulović pitala je Sandru Obradović za komentar na konto veze Matore i Dragane Stojančević.

- One su sada kao zajedno?! Ja sam bila žestoki protivnik lepe veze, nikada nisam imala lepo mišljenje o Dragani. Neko sam ko je uvek komentarisao vezu kao lažnu sa Draganine strane - rekla je Sandra.

Ana je poželela dobro veče narednom gledaocu.

- Anđelija je kraj telefona, zovem vas iz Beograda. Htela bih da se obratim Sofi, želela sam da je pitam da li se preselila u stan i da li se sredila - pitala je gledateljka.

- U toku je selidba, dugo se pakujem, ne volim da se pakujem. Sutra ću morati da se odmorim, uzela sam ključ, za stan je sve sređeno - rekla je Sofi.

- Ja nisam imala favorita u Eliti, ali si mi ti upala u oči svojom skromnošću, prirodnošću. Neka okače mačku o rep time što pričaju da si folirant i ovo i ono. Htela bih da se obratim i Keti. Nemam ništa puno da kažem, samo sve pohvale za tvoje učešće i ponašanje. Htela bih da ti uputim podršku što se tiče tih hejtera koji govore kako si se zaljubila u Gastoza i kako si plakala zbog njihovog pomirenja - rekla je gledateljka.

- Hvala Vam najlepše, svima smo dali sve na tacni, kako je tako je i to je to - rekla je Keti.

Voditeljka je poželela dobro veče i narednom gledaocu.

- Tanja s vama iz Beograda...Htela sam da prokomentarišem gospođu psihologa koja se javila, a to je da je kod Sandre u očima videla ravnodušnost. Ja vidim lepotu i toplinu. Nisi ti kriva što si prelepa i što ti je Aneli otela momka, pa si ti kriva i ljudi paljbu po tebi...Keti, ja ne znam ženo kako ti možeš da objašnjavaš ovom narodu neke stvari koje su očite bile. Ja od tebe neću tražiti priznanje, moje oči mene slagale nikada nisu. Onog momenta kada ti je Gastoz rekao da ne želi da se druži s tobom zbog svoje devojke, tu je stavljena tačka!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić