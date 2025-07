On je bruka Beograda: Gledateljka nahvalila Anđelu, njoj ego raste poput kvasca, pa urnisala Pavla: Dosadan je, bilo nam je MUKA od njegovog imena (VIDEO)

Iskreni do koske!

Milan Milošević, voditelj emisije "Narod pita", poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Ana s Novog Beograda je kraj telefona. Posle ovakvih uključenja, ne znam šta bih rekla. Anđela je jedna prelepa, predivna, elokvetna i rečita devojka, ne znam ko može da joj nađe manu. Čula sam kakva je to porodica, bila sam dole, moj sin je radio dole. Iznela je ovu "Elitu" na svojim leđima, emisije su počinjale sa njom, po četiri sata je znala da stoji i da odgovara na svako pitanje. Toliku podršku imaš da je to neverovatno, tvoje adminke se toliko bore za tebe, samo istinom i činjenicama. Grešili su da te zovu sponzorušom, hej, tebi to neko da kaže - rekla je gledateljka.

- Pa šta da radim gospođo, imaju pravo da govore, ja znam kako je - rekla je Anđela.

- Ti si vredna, boriš se da zaradiš svoj dinar i da tebe neko naziva sponzorušom, strašno šta si sebi dozvolila. Ja mislim da mene ljudi poznaju da znaju kakva sam i to je to. Mislim da je jasno da nisam neka, ali okej, nema veze, naravno da će svako u svađi sa mnom to da upotrebi - rekla je gledateljka.

- Ja znam da mi želite najbolje, zato Vas i slušam pažljivo. Ja sam i unutra govorila, ne želim da ga na bilo koji način vređaju - rekla je Anđela.

- Ja mislim da je ta tema oko Pavla toliko naduvana, mnogima se već smučilo. Dosadio je, muka je ljudima bilo kada se njegovo ime pominje. I da je bila, ona je slobodna devojka, nikoga nije udrožavala. Koja je to muškarčina od dva metra da iznosi sve to i da donosi papire da je iznajmljivala kola od njega i da su paketi stizali kod njega?! On je bruka Beograda - rekla je gledateljka.

- Ko?! Đedović?! Jeste, bio je tu za mene, delio mi je savete, ja sam radila kako hoću i slušala sam svoju glavu, ali je uvek bilo dobronamernih saveta - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić