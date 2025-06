Iskreni do koske!

Razgovor Aleksandre Nikolić i Milovana Minića se nastavio, te su tako progovorili o Urošu, njenom bivšem i Marijani, njegovoj bivšoj ženi.

- Kada je došlo njegovo suđenje tada, sedim, plačem i lažem. Ne lažem, nisam ja lagala sud, nego pričam da nije baš tako bilo, htela sam da ga spasim. Ona je ustala besna na mene, a nikada mi on nije hvala rekao, izvukla sam ga iz gov*na hiljadu puta čoveče. Kada nastavim da živim svoj život, uvek je problem da li sam bila s nekim ili nisam. Evo da vidim kako će se sada ponašati kada budem izašla, naći ću nekoga. Napraviše me ludom jeb*te. Ja sam žensko koliko god da sam jaka, ne mogu da izdržim više neke stvari...Ja mu kažem: "razboleću se", on kaže: "ako se razboliš brinuću o tebi", pa ne treba da brineš kada se razbolim, nego da se ne razbolim. Molio me da se vidi sa mnom hiljadu puta, dete je vrištalo kada sam ga pratila kada nije hteo da je vodi jer mala plače, pa ga nije zanimala. Rekao mi je: "Kada je mala ti je podigni, ja ću doći s pet, šest godina", tako je i uradio. Hteo je da ti smesti - rekla je Aleksandra.

- Pa naravno - rekao je Milovan.

- I priznao je?! Nisam ni razmišljala o tom ludilu da bi bio spreman da mi smesti, bože. On je ispao žrtva, a ja najgora! Šta te boli ku*ac s kim sam bila i šta sam radila posle tebe?! Non stop mi je prebacivao muškarce - rekla je Aleksandra.

- Uvek ti je ljubomorisao - rekao je Minić.

- Ja s pola grada bila po njegovom, ko zna šta je on tripovao. On i dan-danas priča šta sam ja radila, a nisam s njim tolike godine. Ti si zavrnuo mene i nju, ti i Uroš ste mene zavrnuli na kraju, to je ironija najveća. Što me je varao u trudnoći?! Govorio mi je da sam debela, što nije došao kada sam mogla da umrem, kada mi je skočio pritisak?! On me je varao u trudnoći, čoveče i on kaže za tebe: "njemu dve žene...", pa ti si mene varao u trudnoći. On meni govorio da je išao na Ibicu da odmori, da nisam videla sliku sa crvenim noktima na Fejsbuku ne bih ni provalila - rekla je Aleksandra.

- Nikada neću zaboraviti prizor kada sam je video danas, toliko nešto čudno, nikada je nisam video takvu - rekao je Milovan.

Autor: Nikola Žugić