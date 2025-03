To je KRIVIČNO DELO, ODGOVARAĆEŠ: Aneli ŠUTNULA Luku, otkrila u kakvom će odnosu biti, Aleksandra otkrila da će TUŽITI Milovana (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Luki Vujoviću.

- U radiju si rekao da te Aneli ne zanima, da se pokazala kakva je dok si imao svađu sa kumom i Sofijom. Da li se sećaš da ti je Aneli odmah prišla i da te je smirivala dok nije čula da je Sofija rekla da ti se sviđa Sandra, pa je tek tada ustala i otišla - glasilo je pitanje.

- Ja se ne sećam da mi je prišla u toku rasprave, ne znam. Evo, nije mi prišla, stojim iza toga. Posle svađe jeste, pričali smo i to je što se toga tiče. U radiju sam to rekao, da, iznervirala me je jer mi je rekla da ne treba da pričamo i da je sigurna da imam emocije prema Sandri. Ja nemam nameru da se natežem već 20 dana i da ponavljam da nemam emociju prema Sandri, nikada ne bih ušao u vezu sa njom, nikada sa njom ne bih ušao u neki odnos - rekao je Luka.

- Danas sam pričala o tome, njemu odgovara da tako bude, pravi se budala očigledno. Što se mene tiče, Luka i ja smo završili taj odnos, ja sam kriva sama za sebe, napravila sam grešku što sam dozvolila sebi da legnem s nekim u krevet. Možemo da ostanemo u korektnim odnosima, nećemo nikada više biti bliski - rekla je Aneli.

Milan je sledeće pitanje pročitao Aleksandri Nikolić.

- Iskusno si izvela onaj performans, ali videli smo mi tvoje radove, možeš ti i bolje - glasilo je pitanje.

- Kako su videli?! Znači Milovan je izbacio klipove, jer ne znam onda kako bi ih drugačije videli. Ako je izbacio, njemu na dušu, ali ću reći da mogu na bolje - rekla je Aleksandra.

- Može biti, a i ne mora značiti, pa nek se intrigira - rekao je Milovan.

- Odgovaraćeš brale, to je za zatvor, to je krivično delo - rekla je Aleksandra.

- Sada je krivično delo, a kada mene napadaš, onda je to oružije - rekla je Anđela.

- Ne, ja sam rekla da je svaki, koji god da izbaci, jadnik, nisam znala da je Zvezdan izbacio klipove - rekla je Aleksandra.

