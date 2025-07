Iskreni do koske!

Naredni je svoju nominaciju izneo Mateja Matijević.

- Nisam te doživeo kao osobu koja ne stoji do svojih stavova, naveo sam te danas kao broj jedan najnedoslednije osobe ovde, jer sam te drugačije doživeo. Više očekujem od Luke da stane iza svojih reči. Ti si jako darežljiv, ne vidim u tebi gram zla, neko ko nikome ne želi loše. Jako pozitivne reči imam za tebe, krivo mi bude kada ovde kažem mišljenje koje je nasuprot hvaljenja. Doveo si sebe da se komentarišeš loše zbog žene s kojom nisi kompatibilan. Zamerao sam ti jer si se ponižavala u ovom odnosu, kada se sve završilo, nekako si se trpala da dokažeš da si ti izigrana. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekao je Mateja.

- Luka je uvek bio darežljiv lik, Luka je taj koji je pokazao neku svoju veličinu i čovek koji je bio uvek spreman da pomogne, da mi da dobar savet. Čula sam Sandra da si krala po Španiji, a meni si ukrala Mateju i Sofiju. Ostavljam Luku, šaljem Sandru - rekla je Sofi.

- Krenuću od Luke, da Gastoze, najslađe za kraj. Luka je pokazao duhovitost, da je pravi prijatelj, da nije prijatelj, sve je pokazao u ovom rijalitiju. Smatram da je osoba koja je darežljiva, prava osoba za rijaliti. Kada zas*re nešto, odmah dolazi da pita da li je ispao blam, nekada s neke strane loše utiče alkohol na njega, ali i dalje pije. Razumem ga sa te neke muške strane, nekako je u poslednje vreme provodio vreme sam, izolovao se od svih. Smatram da ga je Aneli itekako povredila. Više puta me je pitao da li treba da se umešamo u svađe Aneli i Ene, nije uletao klošarski. Posle je došao u situaciju da je njemu napao devojku, pa je on reagovao...Ja sam popričao sa Stefanom, bila je muška rasprava, rekli smo šat mislimo. Ja osobu kao Stefana gotivim ovde, ne smatram ga klovnom i tako dalje. Mene nije pogodilo što je on stavio njega ispred mene, mene je pogodilo to kao da se prijatelj od prijatelja ne brani. Što se tiče Sandre, ona je osoba koja ima bolje učešće, nisi upadljiva i nisi neko ko je previše nametljiv, ne ustaješ da vrištiš. Sviđa mi se što si našla društvo koje ti odgovara, sviđa mi se kod tebe što si u poslednjih mesec dana pozitivnija, zezaš se, smeješ se. Danas smo se našalili, ne smatram da smo koketirali, nikada nisam video da si ti mene spopadala i startovala. Juče sam verovatno sam trebao da budem pored dve devojke, pa da se napadnu, pa sam ja birao da budem pored muškarca i devojke. Šaljem Sandru, ostavljam Luku - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić