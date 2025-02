Iskreni do koske!

Ivana Šopić dala je reč Sanji Grujić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Stefana se sećam još iz sezone tri, meni je jutro započinjalo s njegovim statusima. U petici sam imala super odnos s tobom, Marku sam rekla kada je ulazio da bih volela dase drži tebe, drago mi je da ti se dopao. O tebi mislim sve najlepše, nemam neku ružnu reč da kažem, a pohvale mi baš i ne idu. Aleksandra mi je kao lik super, ovo je za rijaliti odlično, ali meni ovo nimalo nije smešno, tragično mi je. Nekako mi je sunovrat jednog društva. Meni je Aleksandra tragično za jednu ženu ovo što se dešava, nije mi nimalo simpatično, duhovito i smešno. Ne može ti taj muž biti nasilnik, a sada presveti Uroš, ne može ti Milovan biti desna ruka, a sada neko ko te je izdao. Šaljem Aleksandru, ostavljam Karića - rekla je Sanja.

- U poslednje vreme se javljam za komentar, komentarisaću ovu temu. Ja sam fan broj dva Milosave, definitivno. Milovan, Milosava i Aleksandra, smatram da ste jako nemoralne stvari radili u životu, svima vam u jednim momentima verujem, a ne verujem vam svima kada se od istih optužbi branite. Mislim da je ovo sve lakrdija, blamantne su stvari koje iznosite. Ja o Aleksandri imam lepo mišljenje iz odnosa prema meni, mislim da si dobar drug, da si dobroćudna. Smatram te i dobrom majkom, ti si u gomili situacija izmišljala zadatke i situacije kako bi videla svoje dete. Imam lepo mišljenje o tebi kao o osobi, nemam lepo mišljenje o tebi iz svih ovih stvari koje su iznešene. Stefan je moj stariji burazer, tako ga definišem. Jako mi se sviđa na koji si način, eto, prvi put si ušao u "Zadrugu 3" sa godina koliko ja imam, imao si ovde sve - ljubavne odnose, haos, prijateljstva...Dobar si prijatelj, dobar si drug, dobar si partner, lojalan si. Šaljem Aleksandru, ostavljam Karića - rekao je Mateja.

- Ja nisam promenio mišljenje o Aleksandri, posle Sofije mi je najneiskrenija osoba u kući iz razloga što si lagala prvo sebe, pa sve nas da je Milovan divan čovek, a sada kažeš da nije. Devojka si puna humora, umeš da se šališ na svoj račun, da si lepa, jesi lepa, ne gajiš emocije prema Ivanu kao on prema tebi. Gadi mi se ono kada si upoređivala njih dvojicu, a samo par dana pre toga si govorila o Milovanu sve najgore...Mnogo si perja ovde raščerupao, tako da sve kapiram, s razlogom ostavljam Stefana, šaljem Aleksandru - rekao je Luka.

- Stefane, imam lepo mišljenje o tebi, dočekao si me ovde kao da se znamo dosta dugo. Dosta sam ti se poverio za neke stvari, koje nikada nisi izneo za ovim stolom. Lojalan si i veran drug, to zaista mislim. Okej si mi momak, cenim to što si veran svojoj devojci, nastavi tako...Što se tiče Aleksandre, ne znam šta bih rekao. Super si bila na početku, posle si se malo pokvarila, mislim da nisi iskrena u odnosu prema Ivanu, mislim da je on iskreniji u tom odnosu, ovako si prema nama okej i korektna. Šaljem Stefana, ostavljam Aleksandru - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić