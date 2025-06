Nikada ti neću zaboraviti kad si rekla da Mateja igra sa striptizetom: Aleksandra nagazila Sofi zbog olajavanja, Peja nahvalio Gastoza (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Sofi, prelepa si i prezgodna, čeka te svetla mogućnost, ali moram da kažem da nemam lepo mišljenje o tebi. Nikada ti neću zaboraviti kako si rekla kako Mateja igra sa striptizetom. Ja sa Anđelom imam strašne konflikte i iritantna mi je do ja*a, skačete sada na nju, a do pre par meseci vam je Gastoz bio najgori. Znala si da mu se dopadaš, niti odustajala i sklanjala se, na žurkama vidim kako flertuješ sa njim. Što se tiče Gastoza, trebao si da kažeš na samom startu. Uhvatio si se za Anđelu koja nije htela da bude opuštena. Što je nisi branio danas kada su je pljuvali?! Je*em ti ja muškarca, pa bar zbog toga što ste bili zajedno. Gastoz zna da bude dobar, manipulator je neviđeni, šalta nas kako hoće. Poštujem njegov rad, ima to u sebi, znam šta. Ja nisam striptizeta, striptizete se skidaju, ja se nikada nisam skinula, ja sam igračica...Šaljem Sofi, ostavljam Gastoza - rekla je Aleksandra.

- Sedmog septembra kada sam ušao, nisam se ni nadao da će on ući. Gledao sam Gastoza kada sam bio klinac, bio mi je u tim nekim momentima zanimljiv i svoj, te 2010. godine i 2011. godine. Mislim da je u tom trenutku bio neko koga zna cela Srbija, divili su se toj osobi. Razočarao me je ovde svojim učešćem, ne smatram da je uradio nešto previše loše, ali u nekim situacijama ovde je gledao više rijaliti. Smatram da je imao emocije, da je voleo s neke strane Anđelu, ali da je više gledao mozak nego srce. Mislim da se i uplašio osude nekih ljudi. Izgubio je neki šarm, izgubio je nešto što je on. Bila je debata što se tiče izgubljenog identiteta, ljudi koji njega podržavaju misle da je uvek svoj i da će ga uvek voleti, ali Gastoz je najbolji lik što se tiče šala, on je šoumen. Što se tiče Sofi, sviđa mi se njeno učešće, skroz korektno i simpatično. Izabrala je momka koji je najnormalniji ovde u kući. Ostavljam Gastoza, šaljem Sofi - rekao je Peja.

- Nije sporno da je Sofi prelepa devojka, kao da je sa naslovnice sa prestižnog časopisa "Vogue". Sećam se kada se ona konstantno žalila da joj Dača ne posvećuje pažnju. Najiskrenija je u odnosu sa Matejom, i sada Dači nije pravo kao što se može videti. Znamo da Dača dosta stvari ne priča i da je na neki način štiti. Mislim da je trebala odmah da se ogradi od te priče sa Gastozom, sećam se kad su hteli da me raščereče zbog čipsa. Gastoz i ja se družimo, jeste on neko ko jeste za ovaj šou i format, jesi intresantan i liberalan, ali mi je neshvatljivo da detalj može da poljulja odnos od osam meseci, kada je suština ostala ista. Poslaću Sofi , ostavljam Gastoza- rekla je Sandra.

Autor: Nikola Žugić