Totalni karambol u Eliti! Anđela i Gastoz na korak do pucanja, takmičari daju sve od sebe da ih zavade: P*čke, hoćete da ga iskompleksirate da... (VIDEO)

Žestoko u Beloj kući!

U toku je ''Debata'', a Anđela Đuričić dobila je reč kako bi progovorila o svom odnosu s Nenadom Marinkovićem Gastozu i tom prilikom mu postavila jasne uslove koje mora da poštuje, ako želi da bude u vezi s njom.

- Poznato je da sam ja striktnija u ponašanju i teško mi bude da neke stvari gledam. On je malo laganiji i ja to prihvatam, ali mora i on mene da prihvati - rekla je Anđela.

- Šta će on sada raditi i da li će pričati sa Sofijom? - upitao je Ivan.

- Mi smo drugari i očekujem poštovanje, ukoliko želi da priča sa mnom mora da me poštuje i neke stvari da pominje - rekla je Anđela.

- Anđela, udahni tri puta i seti se da ti meni ne možeš da navigiraš šta ću da radim - rekao je Gastoz.

- Ja ne mogu da kontrolišem da on dobacuje drugim devojkama, mene je sramota toga i ne želim da mi se to dešava - rekla je Anđela.

- Ovo je sada postavljanje uslova - rekla je Milena.

- Čim mu postavljaš uslove, to je povratak u vezu - rekao je Karić.

- Ne nego sad svi hoćete da ga iskompleksirate jer vam ne odgovara da mi budemo dobri - rekla je Anđela.

- Neću da ga iskompleksiram nego ne možeš bivšem dečku da postavljaš uslove - rekla je Milena.

- Hoćete da se svađamo i vređamo p*čke jedne, ali to nećete dobiti. Držaćemo se zajedno dok god budemo imali emocije jedno prema drugom - rekla je Anđela.

- Uzmi novac i idi kući - rekao je Mića.

- Ja ću uzeti novac i ljubav, dok vi budete opet u Eliti, mi ćemo biti na Tajlandu - rekla je Anđela.

- Rekla si da ovi koji skaču žele da iskompleksiraju Gastoza, kako? - upitao je Ivan.

- Smatram da zaslužujem poštovanje kao što i on zaslužuje moje - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić