Hoćeš da budeš fin, ali nisi: Aleksandra urla iz petnih žila na Gastoza jer je gurnuo, Anđela je demolirala činjenicama! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević na samom startu podigao je Anđelu Đuričić kako bi prokomentarisala sukob nje, Nenada Marinkovića Gastoza i Aleksandre Nikolić.

- Anđela šta se to desilo sa Aleksandrom, Gastozom i tobom danas popodne? - upitao je Milan.

- Ona meni ništa nije uradila, ali ja sam skočila jer je ona počupala Jordanku - rekla je Anđela.

- Kako je došlo do toga da tebe Gastoz davi? - upitao je Milan.

- Nije me davio, rekla sam da mi se skloni u tom momentu jer kad mi stavi ruke u blizini lica i tela, krećem da histerišem. Imao je najbolju nameru, ali je shvatio da ne može da me smiri. Poenta je da je Jordanka bila na redu, a Gastoz je uleteo samo da bi sklonio Aleksandru od Jordanke. On je opet anđeo čuvar i želi svakoga da odbrani, posle on i ja upadnemo u problem zbog toga. Aleksandra ima dovoljno godina da bi znala neke stvari - rekla je Anđela.

- Nemoj ti mene da učiš, mlađa si od mene - rekla je Aleksandra.

- Gastoz nije imao nikakvu lošu nameru i to je to. Ona je imala par provokacija, a Gastoz joj je ćutao - rekla je Anđela.

- Ne znam da li su svi pi*durine tolike da niko neće da prizna. Ja sam otišla da pušim i Jordanka me prva gurnula, a posle sam je ja počupala za kosu. Gastoz je skočio i mene onako ružno bacilo, a potom je došao i rekao mi: ''Nemoj da pumpaš priču''. Ne mogu da verujem da je on braneći Džordi mene bacio. Ti hoćeš da budeš fin kao i Anđela, ali ti nisi fin dečko. Gastoz zna kakva je Džordi vrlo dobro - rekla je Aleksandra.

- On je skočio da me ne bi pretukla - rekla je Jordanka.

- Aleksandra, ukoliko je Jordanka na redu, ne možeš da je počupaš za kosu i da se vadiš da si ti u pravu - rekla je Anđela.

- Anđela ne mogu da razumeš da zameraš jedno, a braniš drugo - rekao je Milan.

- Ja sam Jordanku osudila prošle nedelje, a ove je l' treba da dopustim da joj otkine kosu s glave? - upitala je Anđela.

- Ja se ne tučem, ja se u životu nisam potukla napolju. Ja imam nagon nju da pretučem da to nije realno. Nije mi jasno da Anđela može da sedi i jede sa ovakvom osobom, a Ena je mala maca za Jordanku - rekla je Aleksandra.

- S kim si ti bila u vezi? - upitao je Gastoz.

- Ona je jedna ku*vetina, ova mala Jordanka treba da je bude sramota. Gastozu i Anđeli ovo treba, njima nije dovoljno pet ljudi da ih brani - rekla je Aleksandra.

- Terza je tebi vređao dete, a ti jedeš s njim - rekla je Milena.

- Šta će meni Kačavenda da priča? Komentarišu me ljudi koji rade isto kao i ja - upitala je Aleksandra.

