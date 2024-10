Jelena saterana u ćošak: Pokušala da se opravda Kadri zbog brutalne pljuvačine po njemu, Gastoz ih urnisao u tandemu! (VIDEO)

Žestoko u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pitanja gledalaca" dao je reč Elvinu Kadrić, kako bi komentarisao saznanje da je Jelena Ilić žestoko pljuvala po njemu.

- Ja mislim da je Jelena ove godine dobila priliku da mene lično upozna. Sudbina je da sad malo više pričamo, pogotovo zbog njene prijateljice. Ona je uvek dobrodošla u Sarajevo da se družimo. Ona nije imala priliku da me upozna, a ja sam jako smišljen i provučen tačno znam sa kim imam posla. Znao sam šta radim. Munja je pravi primer da je pogrešio u vezi meni jer me nije gledao dubinski. Tako može i ona da se pronađe. Možda se osoba koja montira i plasira to javno želi da joj pomognem da uđe, a onda mora i meni dobru cifru da pošalje da se nađemo ona i ja. Ove godine ja neću tu pomoći - govorio je Kadra.

- Aludira na bivšu - dodao je Stefan.

- Izabela je moja velika ljubav, ona i ja smo bili najjači par koji se pojavio na televiziji, posle Brene i Bobe. Ona je kriva za naš raskid, to ne može da se popravi - nastavio je Elvin.

- On je bivši momak moje drugarice, imali su svakave odnose. Mi se nikad nismo družili, a Izabela i ja smo bile drugarice. Ovo je prvi put da smo nas dvoje šetali i razgovarali. Ona mi je rekla da kad god mi bude loše da budem sa njim, razgovaram. On je bivši dečko moje drugarice, a sad se prvi put družimo i provodimo vreme. - pravdala se Jelena.

- Hteo sam da čujem Kadru kakvo sad mišljenje ima, pošto je specifičan. On ima gard i sedi kao puvalo. Zanimaju me dve stvari kako čujem od nje iskorišćavao je njenu drugaricu. On se bez mene uhvatio bez potrebe, a najbliži o njemu misle najgore - komentarisao je Gastoz.

- Možda je njoj nešto bilo sumnjivo. Treba da vidim odakle to smrdi. Mene Izabela nikad ne bi prodala tako - rekao je Elvin Kadrić.

- Ja mislim da ima veze i to potiče iz perioda kad je Izabela ima kontakt sa nama i loše nam pričala o Kadri - dodao je Ivan.

Autor: A. Nikolić