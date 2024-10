Nećeš videti ni kartice, ni dete: Gastoz opalio Terzi šamar realnosti, Aleksandra osula paljbu po Sofiji! (VIDEO)

Tenzija dostigla vrhunac u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu u emisiji "Pretres nedelje", kako bi izneo svoje mišljenje o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević, kao i o osećanjima koje su večeras jedno drugom priznali.

- Dosta su ispričali ono što sam imao i ja u glavi da kažem. Jednu stvar niko nije rekao, nadam se da Milica gleda neku seriju. Ša i Terza, trudna ili ne prevara je, varali ste i vi. To se zove prevara. Ružan vam je rečnik, trudnica, izbacite to. Sofija ima ozbiljnu težinu sad, jer je on ovo rekao. Devojka je u drugom stanju i to što si ostavio kartice, plašim se da nećeš videti ni kartice, a ni dete - rekao je Gastoz.

- Milica nije u tom fazonu. Ona je meni rekla sve i da ne budemo zajedno da ću ja dete da viđam - dodao je Terza.

- Ja ti to želim, ali ona je u drugom stanju i šta si sve rekao. Ona gleda u sedmom mesecu trudnoće kako se žvalaviš, rekla bi da dete nećeš nikad da vidiš. Ja ti to ne želim. Sačekaj neke stvari, ali već si dovoljmno ušao - dodao je Gastoz.

- Ja sam provela vreme sa dosta žena. Sofijina ambicija je mnogo jača od emocija. Mislim da Sofija nikad neće biti sa Terzom. Ne želim da verujem da si spremna da toliko daleko odeš, ako nisi spremna da uzvrtiš nešto. Ja sam trudna žena bila, bila sam varana, muž mi je sa drugom otišao na Ibicu. To je pakao za ženu. Vraćalo se i meni. Neću da prihvatim da si spremna da uđeš u flert sa čovekm, a da nećeš da prihvatiš dalje. Druga priča bi bila da je on slobodan, ali ona je trudna i gleda sve ovo - komentarisala je Aleksandra Nikolić.

- Zaboravili smo da je ona rekla da ima kameno srce - dodao je Karić.

- Terza ne razmišlja duboko, ja mu zameram što je brzo to uradio. Ja sam shvatila da nisam naivna. Vi tako brzo ulazite u stvari, ali nije situacija da se tako lako upuštate. Ona će da ode u Dubai, boleće je uvo i za nas i za tebe Terza. Ona će da ima poljubav vezu, reći će da neće hteti da ima ovde s*ks i to je to - nastavila je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić