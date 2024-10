Dete uopšte nije bitno: Ivan podržao Terzu i Sofiju, žestoko opleo po njegovoj vezi sa trudnom Milicom! (VIDEO)

Žestoko u Beloj kući!

Nakon što su Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza priznali šta osećaju jedno prema drugome, takmičari "Elite" dobili su reč od voditelja Milana Miloševića da komentarišu njihov odnos.

- Da ne bude da sam ja prvi rekao... Mi sad možemo da pustimo da se nadaš, ali ja ću da budem prijatelj i da ti kažem. Znam zašto sam prebacio da mi se sviđa Sofija, poenta je bila ko će prvi Sofiji, a on nije mogao da odoli, žurba. Zna on da je ona Fereri i retkost. Aca je pokušao da mi otvori priču, a ona je obratila pažnju, rekao sam da sam zauzet čovek, a ona je rekla: "Do jula ćeš biti slobodan". To je sve - rekao je Elvin Kadrić.

- Meni se čini da Terza duboko razočaran Sofijinim izlaganjem i da je otišao grlom u jagode. On je očekivao totalno drugačije sa njene strane. On se odrekao nečega što ima napolju, a ona se ogradila u svakoj rečenici - dodao je Mateja.

- Sofija, svaka čast. Ona nije kao ostale devojke. Znao sam da će Terza ovo da kaže i rekao sam mu da ovako treba da uradi. Milicu ovde niko nije osudio, niti vređao, a tako je delovalo. Ša treba da zna da dete ovde uopšte nije bitno. Kad su emocije u pitanju deca se ne mešaju. Milica i Terza su imali najkatastrofalniju vezu. Terza je Miličinu majku najstrašnije izvređao, Milica o Terzinoj porodici katastrofa. J*bao vas Instagram, tamo svi izgledamo bajno, a suština je drugačija. Rekao je i meni da danas nije bilo sjajno. Ja osuđujem postupak, ali sa kompletnom situacijom je p*čkim dim za ono što su mnogi radili... Boli me k*rac da li ju je poljubio, za mene su u vezi već mesec dana - govorio je Ivan Marinković.

Autor: A. Nikolić