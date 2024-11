Bukti rat: Milena zatečena pomirenjem Aneli i Ene, Ahmićeva u tandemu s Matejom zarežala na nju: Dvolična si! (VIDEO)

Tenzija u Beloj kući rapidno raste!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide flert Aneli Ahmić i Mateje Matijevića tokom ovonedeljne žurke.

- Ovo igranje nema veze sa flertom nikakvim. Igrali smo, bilo nam je lepo i to je to - kazao je Mateja.

- Kako sad odjednom pomirenje tvoje i Enino? - upitala je voditeljka.

- Rešile smo da spustimo loptu, jednostavno je - odgovorila je Aneli.

- Ovo je tihi rat oko Mateje. Jasno je zbog čega su se ponovo zbližile. Nemoguće je onakve stvari zaboraviti i oprostiti koje su jedna drugoj izgovorile, da se ne lažemo - kazala je Miljana.

- Može da se tumači sve kako god ko želi, ja znam šta mislim - istakla je Aneli.

- Aneli se po*išala po sebi i svojim stavovima pomirenjem sa Enom - dodao je Mića.

- Popile su. Mislim da je zbog toga došlo do pomirenja. Njih dve ne žale jer se to desilo - rekao je Mateja.

- Mateja, nema opravdanja. Niko ne može da opravda to što je Aneli prešla Eni preko nekih reči. To što su njih dve jedna drugoj rekle, to se ne prašta. Ne može niko da mi kaže da je prirodno da Aneli Eni plati vino, a ova njoj kupi čokoladicu. Za mene je to štokantno i jedan veliki rijaliti - dosala je Milena.

- Milena pokazuje svoje lice. Ona je ta koja ogovara sve ovde. Sa mnom je bila dobra, a onda je odjednom promenila ploču - kazala je Aneli.

- Da, jako je dvolična - dodao je Mateja.

Autor: S.Z.