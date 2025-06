Zabrinula bih se da si mi drugarica: Anđeli skočio pritisak od žestokih reči Ene Čolić, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

Raste tenzija u Beloj kući!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeraš biraju između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić.

- Ne bih Anđeli da ponavljam reči koje smo govorile svih ovih dana. Anđela izgleda kao porcelanska lutka i žena sa dvora, ali situacija sa Jordankom od pre neku noć mi deluje kao da gospodar i gospodarica imaju sluge i svaki je jedan omiljen. Sluga polomi čajnik, pa onda ona kaže: "Odrubite mu glavu". Jordanka je nju molila za milost, iako je ona nju uštinula za povređenu ruku. Ponaša se nadobudno, gordo, miosli da je bogom dana, misli da niko ne vredi kao ona, vuče neke komplekse iz prošlog života. Ona nas gleda kao smrtnike dok sebe smatra boginjom i tako komentariše druge ljude, a pogotovo žene. Svaki naš loš postupak se više osuđuje sa njene strane, nego što je svesna svojih grešaka. Ona misli da može samo da se predstavi tako što nosi svilu i punđu. Gastoz da nije počeo sa čajevima ne bi je ni smuvao, bio je sa 1000 riba i logično da zna šta treba da radi. Ona sedi kao gospođa i očekuje da je drugi ljudi brane, isto je pominjala tuđe roditelje, tuđu decu, tue mrtve. Pričala je kako je Matora htela da čupa ručice i nožćice detetu iz utrobe, kako je Matora sahranila majku, Miljino dete, štipala je i njega ovde pred svima nama, mesecima ga je štipala, a druge rigoroznije komentariše. Njoj je svaka devojka objekat, a Gastoza neću kao Sofija da pitam da li je to istina. Ona smatra da druge devojke ovde nemaju vrednost. Najviše me je zabolelo kako je dečko kojeg ja ovde volim samo moj šema i kako sam mu služila za odnose - govorila je Ena.

- To je Peja rekao, a ne ja - dodala je Anđela.

- Rekao je da je krivo, a Anđela koristi to da me povrdi. Devojka napolju šalje svoje nago telo, snima se u p*rnografskom sadržaju, a onda to predstavlja kao traumu. Ja sam u to verovala, dok nisam čula da je slala to više ljudi slala. Ja mogu da zaključim da je bilo više takavih osoba - nastavila je Ena.

- Ja mogu da zaključim da je tebe prskalo više njih - rekla je Anđela.

- Imala je partnere koji su godište njenog oca. Ona takva dođe da morališe svima, niko ovde nije pobegao od morala, a njoj je to suština i to radi konstantno. Naš sukob je počeo nakon nekoliko meseci dobrog odnosa, sedele smo zajedno, htela je da mi pomogne za iznenađenje za Peju, a želi da napravi da je od svih nas bila na distanci. Mi smo bile dobre dok nije rekla da ne mogu da sedim pored nje, a tad sam prećutala samo zbog njega. Gastoze, ti znaš kako prostor utiče na ljude, znaš da sam mnogo dobra sa tvojim drugarima jako bliskim i mislim da nam to nije trebalo. Grozne reči sa tvoje strane, odvratno blaćenje na televiziji, jedino ste me Luka i ti na taj način ugrozili. Ugrozili ste ne samo mene nego i moju porodicu i mog sina. Svaki put kad nešto iskomuniciramo van stola imam osećaj da znaš da ovo nije bilo vredno toga. Igraš igru jer misliš da neće biti posledica. Ne znam da li si pod uticajem jer si bio sa takvom osobom ili si takav, ali mi deluje da nemaš osećaj ni za koga. Ja sam drugačije mislila o tebi, videla sam da si emotivan, a onda me pokopaš bez da misliš kakve su posledice - pričala je Ena.

- Od tebe sam očekivao da kažeš da si pogrešila, a onda kad mi se isk*rčiš ne znam kakvu reakciju očekuješ? Kad nastaviš, ja solim. Igrala si se sa pogrešnim likom - dodao je Gastoz.

- On je bio uz mene od početka, bio je jedini koji može da me rasplače osim dečka kojeg volim - rekla je Ena.

- Nikad nisi mene uzela za ruku i izvinila mi se i rekla da si pogrešila. Još sad na treba da razmišljam? Da li je meni krivo ili ne ne treba da znaš, ali tebi treba da bude krivo jer si ti napravila grešku - dodao je Gastoz.

- Naravno da mi je krivo, kao što sam komentarisala tvoje nominacije. Zgadio si mi se, a da nisam imala takvu emociju i poštovanje prema tebi ne bih se tako osećala. Iskrivio si sliku o sebi. Ne znam zašto ću da te sačuvam, ali ću tebe da sačuvam - poručila je Ena Čolić.

- Jako sam srećna što Sofija i Ena imaju ovako mišljenje o meni i što su me poslali, to je za mene ozbiljan uspeh. Ja bih se zabrinula da smo drugarice. Vas dve ste posebna sorta u koju nikad ne bih volela da se uvrstim - dodala je Anđela.

