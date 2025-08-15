AKTUELNO

Dala joj vetar u leđa: Gledateljka otkrila šta Keti mora da promeni kod sebe, pa najavila da se vraća svom poslu (VIDEO)

U večerašnjoj emisiji Narod pita, voditeljka Ana Radulović je ugostila Sandru Obradović, Milovana Minića, Keti Samardžić i Sofi Tkačenko.

Tokom emisije je stigao veliki buket cveća za Sandru Obradović.

- Sandra je l ima ceduljica da vidimo od koga je? - upitala je Ana.

- Prelepo je cveće, hvala na svemu, ali nema ceduljice, ne znamo od koga je - rekla je Sandra.

Usledilo je novo uključenje, Anđela, doktor psihologije koja je pozdravila sve u studiju.

- Sofi je fantastična devojka, lepa je, odmerena i vaspitana. Njoj niko nije bio potreban, ona je sama uspela. Sa druge strane Milovanu i Aleksandri želim sve najlepše. - rekla je Anđela pa je dodala:

- Keti sam pratila na jednom kanalu gde je kuvala, ona je jedna harizmatična osoba, koja fantastično kuva, a ono što je pozdravljala svoju bivšu svekrvu mi je predivno. Ovi fanatici Anđele i Gastoza vam ne mogu ništa, oni mogu da izdrže samo 3 meseca - rekla je Gledateljka.

Za mene kažu da sam hladna, a mene to ne pogađa, naprotiv - rekla je Sandra.

Keti je nakon toga progovorila o svom sinu sa suzama u očima.

