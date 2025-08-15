Tako je Baja hteo: Gledateljka osudila Sandru jer koristi maseratija, ona otkrila sve (VIDEO)

U večerašnjoj emisiji Narod pita, voditeljka Ana Radulović je ugostila Sandru Obradović, Milovana Minića, Keti Samardžić i Sofi Tkačenko.
U emisiju Narod pita, uključila se gledateljka Jovana iz Zrenjenina i postavila pitanje Sandri:
- Rekli ste da niste u kontaktu sa Bajom?
- Nismo tako često u kontaktu, ali se čujemo - rekla je Sandra.
- Zašto koristiš njegov auto? - upitala je gledateljka.
- Pa on je meni dao auto, da imam za emisije. On ima želju da imam auto i da me dovoze na emisije - rekla je Sandra.
- Ali njegov sin nema ništa - dodala je gledateljka.
- To nema veze sa njegovim sinom, on želi da ja budem sigurna i to je to - rekla je Sandra-
Autor: N.B.