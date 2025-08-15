AKTUELNO

Zadruga

Tako je Baja hteo: Gledateljka osudila Sandru jer koristi maseratija, ona otkrila sve (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U večerašnjoj emisiji Narod pita, voditeljka Ana Radulović je ugostila Sandru Obradović, Milovana Minića, Keti Samardžić i Sofi Tkačenko.

U emisiju Narod pita, uključila se gledateljka Jovana iz Zrenjenina i postavila pitanje Sandri:

- Rekli ste da niste u kontaktu sa Bajom?

- Nismo tako često u kontaktu, ali se čujemo - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto koristiš njegov auto? - upitala je gledateljka.

- Pa on je meni dao auto, da imam za emisije. On ima želju da imam auto i da me dovoze na emisije - rekla je Sandra.

- Ali njegov sin nema ništa - dodala je gledateljka.

- To nema veze sa njegovim sinom, on želi da ja budem sigurna i to je to - rekla je Sandra-

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Sandra Obradović

POVEZANE VESTI

Domaći

Ako bude dobar... Sofi otkrila šta je Mateji poklonila za rođendan pa progovorila o Gastozu, evo da li se čuju (VIDEO)

Domaći

Evo da li se čula sa bivšom drugaricom: Kačavenda progovorila o bivšoj kumi, a onda je gledateljka očitala lekciju Urošu Staniću (VIDEO)

Domaći

INSTA REŠETKA! Ponovo stao uz drugaricu: Dača prozvao Gastoza i Anđelu, otkrio šta misli u Atmiru Albi pa naveo PET najvećih lažova Elite 8 (VIDEO)

Domaći

Raspalila rafal: Gledateljka osudila Kristijana zbog ponašanja prema Peci, pa poslala poruku Aleksandri Jakišić: Ona ima decu, a vređa... (VIDEO)

Farmeri

Boža besni jer gledateljka hvali Runju! Menjao sve boje zbog njenih reči: TI SI KRISTIJANOV POTRČKO (VIDEO)

Domaći

URADIĆEMO ISTE TETOVAŽE: Gastoz progovorio o vezi sa Anđelom, otkrio sve o čuvenoj žurki, a evo kako je reagovao kada je sreo Sofi (VIDEO)