Boža besni jer gledateljka hvali Runju! Menjao sve boje zbog njenih reči: TI SI KRISTIJANOV POTRČKO (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: tv narodna ||

U novom izdanju "Narod pita", voditeljka Mina Vrbaški je ugostila Milana Runja i Božu Džonsa.

Gledateljka koja se uključila se obratila Milanu:

- Milan je vredan momak, kulturan, dobar, nije kao ti Božo koji si se šlepao uz Kristijana - rekla je gledateljka.

- Boža Džons je radnik, nema veze sa Kristijanom, da nije bilo Kristijana ja bih odneo zlatnu medalju - rekao je Boža.

- Ti si bio njegov potrčko - dodala je gledateljka.

- Ne možete to da kažete, ja sam radio dok su drugi grebali na kapiju - dodao je Boža.

- Ti kada si ušao, ništa nisi radio, a Milana ću da pozdravim, on je dobar čovek, vredan - dodala je gledateljka.

- On je pljunuo Snežu, vređao je Aleksandru - dodao je Boža,

- Ti si jadan Božo i nikada nećeš biti ako MIlan - rekla je gledateljka.

Autor: PINK.RS

#Boža Džons

#FARMERI 8

#Farmeri

#Milan Runjo

