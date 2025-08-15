Ako sam nebitna i prosečna, što me komentarišu?! Sofi otkrila da je najveći HEJT doživela od Gastozovih i Anđelinih fanova, a onda je Milovan šokirao sve: Ne zanima me Marijana, a Uroš je po detetu poslao... (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Radoman iz Vrbasa je kraj telefona. Pozdravljam Sofi, najlepša je, da li ti je krivo što nisi pobedila u "Eliti" - pitala je voditeljka.

- Nije mi žao, jer je osvojio onaj ko je trebao, zahvalna sam na tome što sam osvojila treće mesto...Ja sam dobijala mnogo poruka od podrške, da su me pratili od početka. Danas, jedna žena, zove se Marina, rekla mi je kako me je gledala i rekla mi je da kada me vidi na televizoru, dođe do ekrana da bi me videla. Toliko ljudi me je zavolelo, ja se izvinjavam, ali to je zbog mene, nije ni zbog koga drugog. Kada sam bila u toj nekoj priči sa Gastozom i Anđelom, mene su tri puta pitali za nešto, a od njih imam samo najveći hejt, a to je od njihovih fanova. Ljudi pokušavaju da mi kažu da sam ja nebitna, ako sam nebitna, onda me pustite, šta me komentarišete?! Kažu mi da sam prosečna, dobro ljudi, ne obraćajte pažnju na mene - rekla je Sofi.

- Milovane, šta se dešava sa Marijanom i Urošem?! - pitala je voditeljka.

- Ne znam šta je onaj čovek mislio da kaže. Meni je jednu određenu sumu koja mi je legla na račun, Marijana je podigla. Para nema, ali će biti (smeh). Ne želim da se bavim Marijanom i Urošem. Nemam pojma kako je prihvatila da upozna Aleksandru, nemamo kontakt, meni je bitno da ćerka i ja imamo perfektan odnos, a kako prihvata druga strana, ne zanima me. Peckalica ima s druge strane, Uroš je po detetu poslao, tačnije njih dvoje, poslali su te neke magnete sa porukama, poruka koju je Haris Džinović: "Ja sam kriv što sam davao". Uroš ne dozvoljava Aleksandri komunikaciju sa detetom, ima svega i svačega, ali mi guramo i borimo se. Što se njega tiče, ne može da pomogne nijedna magnetna rezonanca, a kamoli magnet. Naša ljubav i sloga će biti odgovor na sve magnete - rekao je Milovan.

- Tvoj ulazak je obeležio tvoje učešće, šta bi poklonio Urošu ili Marijani - pitala je Ana.

- Ne bi mu poklonio ništa, ni Urošu ni Marijani, jednostavno nam je Bog odredio put, i njima i nama - rekao je Milovan.

Ana je poželela dobro veče narednom gledaocu.

- Branislav je iz Novog Sada. Sandra, da li možeš da mi kažeš koliko se poznaješ sa Bajom - pitao je gledalac.

- Koliko se poznajem?! Od kada komuniciram sa njim?! Pa od mog izlaska - rekla je Sandra.

- Da li može da mi kaže kako tako lako može da prihvati poklon koga u životu nije videla ili je videla jednom u životu?! Bila je sa njegovim sinom, kako može da bude sa čovekom od svog bivšeg dečka - rekao je gledalac.

- Gde da budem?! Opet da ponovim, to je bila njegova želja koju sam mu ja, na neki način, ostvarila - rekla je Obradovićeva.

Autor: Nikola Žugić