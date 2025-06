Zauzeo je pogrešnu stranu! Kačavenda stala uz Anđelu, a Sofi i dalje neće da se distancira od Gastoza! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Aneli Ahmić.

Da li shvataš da si ti jedini problem u vezi? Kod Janjuša si izavala na agresiju, a sad i Luku.

- Smatram da sam bila najbolja devojka. Ja nisam tražila to od njega, sam je to radio. To je taj tip muškaraca, meni je žao što privlačim taj tip. Pošto me Luka ostavio, nadam se da ću naći nekog muškarca narednih godina. Očigledno je problem u meni, nalazim neke tutumane koji ne znaju odbraniti devojku. Nikad ne bih dovela muškarca u problem, sama sam ih vadila iz problema - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje je bilo za Milenu Kačavendu.

Mala Sofi sve vrlo svesno radi i priča i dobro zna kome priča, a pravi se mutava. Juče smo videli da ima glasčinu, misliš da je Gastoz nije pročitao?

- U ovoj situaciji kada je on u raskidu sa Anđelom zauzeo je pogrešnu stranu. Rekao mi je da mu je ona drugačiju priču ispričala. Ona je govorila da počinje da oseća paranoju od pretresa. Gastoz je pokušao da joj objasni u glavu da se potencira više jer je on u pitanju, kasnije smo mogli videti na klupici da je govorila drugačije, pa i Sofiji. Ja njoj nikad ružnu reč nisam rekla. Smatram da Gastoz greši. U raskidu sa Anđelom radi ove stvari. Ova priča nije baš od pretresa nego od malo ranije. Kažu da smo malo ispotencirali. Treba da se brani i govori ali opet ima kontradiktornosti. U radiju je bila kategorična da želi da se distancira. Ena je počela da je primiče sebi, delom zbog Matije, delom zbog sebe. Iz odnosa Peja i Ena se ogradila, a iz ovog sad odnosa se nije oradila - rekla je Kačavenda.

- Ne slažem se toliko - rekla je Sofi.

Da li ste svesni da ste par koji je najduže opstao u Eliti? Želim vam još dugo godina ljubavi.

- Bićemo još dugo godina zajedno - rekao je Bebica.

Sledeće pitanje je bilo za Anu Nikolić.

Da li se kaješ što si se pomirila sa Kordom jer identična situacija kao na početku?

- Ja njemu uvek kažem da je izgubio poverenje. Mene to najmanje radi. Toliko truda i ulaganja u sebe i da mi neko to uradi na javnoj televiziji. Imamo još 15 dana pa ćemo videti. Može da ulazi samo kao Anin bivši dečko u devetku - rekla je Ana.

- Naravno da funkcionišemo - rekao je Korda.

Autor: A.Anđić