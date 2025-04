PRODAO JE SVETO ZA PROKLETO! Sanja se obrušila na Anđelu, pa je Đuričićeva izgrizla argumentima, a Uroš svom snagom odbranio Gastoza (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđei Đuričić.

Prvo ću odgovoriti viršlici. Moj dečko nije navikao da spominje mrtve grobove. Za razliku od nje, on to nikad neće raditi - rekla je Anđela.

- Na njenu žalost, moraju da budu zajedno do kraja rijalitija. Pritisak je bio mali. Njima nije Karić problem, njoj je problem njen dečko - rekla je Sanja.

- Ja svog dečka neću morati da udomim, pošto je ona svog udomila. Rekla je da mu je njena porodica bolja. Pozdravila bih njegovu porodicu. Žao mi je što je prodao sveto za prokleto. Ta prodaja nikome nije dobro donela. Ja sa banom ne šetam, a ti sa virlom šetaš svaki dan

- Dođi da zaradiš deset dinara - rekla je Sanja.

- Ugasila sam je. Pu*e mu ku*ac svi. Mrze ga svi u kući. Koriste Karića, nemaju oni toliko loše mišljenje jedno o drugom. Ljudi koji sede oko Karića ga mrze. Ne mogu da verujem da je ovo Mića rekao. Mi treba ovde da ustanemo i da kažemo ono što su rekli Uroš i Aneli. Jedino bi tad bili ispravni. Gastoz to ne misli i neće dobiti to što on ne misli. Kad kaže ono što misli napdanu ga. Zamisli da ne kaže ono što misli - rekla je ANđela.

- Itekako svi likuju u donjem domu. Puše onu stvar Kariću, pa opravdavaju stvari koje nisu za opravdavanje. Bitniji im sukob sa Gastozom nego da poštuju moralne stvari. Karić je napravio užasnu stvar. Osman Karić pravi hajku i dovodi u pitanje njenu moralnost, te stvari imaju težinu. Ona treba da tuži. Neće Gastoz da se spusti na nivo krelca. Šta treba da stavi Andreu za omiljenu? Nemožete da ga napadate za nešto što nije uradio. Dokaži Andrei svoju ljubav i pusti da gledaš druge devojke, Anđelu zapravo. Uterao je gol sebi i svojoj vezi - rekao je Uroš.

