Oči u oči: Karić nikad odlučniji u nameri da odvede Anđelu na ručak, Uroš pokazao zube, pa oštro odreagovao: Devojka ti je... (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Stefanu Kariću.

Šta ti je značilo u toku emisije kada si rekao da su Anđela i Gastoz možda u fazonu?

- Mića je rekao da će ona da ga šutne kad on bude otišao prvi put na žurku, a ja sam rekao da je Anđela možda u tom fazonu - rekao je Karić.

- Svakakve gadosti su pisali, ali ovako nešto ne. Ja lično za sebe to ne volim. Zašto bi mi bili sad u nekom fazonu. Nit sam ja u tom fazonu niti je on na*koman. Da je konzumirao neke stvari jeste, ali nije neka na*komančina. Da li će raditi neke stvari ja to ne znam, mene ne može da ugrozi jer ja odlično znam svoje stavove - rekla je Anđela.

- Na sve moguće načine hoće da odvoji Anđelu od Gastoza. Šlag na tortu je ovaj ručak. Ne posustaješ, sve si jači i jači u želji da... Verujem da je tvoja devojka oduševljena. Pokazao si ko si i šta si. Prevazišao je svake norme i granice. Ti si zaslepljen Anđelom, a mržnju imaš prema Gastozu - rekao je Uroš.

- Hoćeš u 500 evra? - pitao je Karić.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić