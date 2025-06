PREOKRET KOJI NIKO NIJE OČEKIVAO: Gastoz i Karić udružili snage, Anđelu stavili na metu osvetničkog TANDEMA! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi prokomentarisala obnovu prijateljstva Karića i Gastoza.

- Prošle noći si istakla da si se sa svim ljudima posvađala zbog njega, a on se sada liže sa njima. Sa Ivanom si se posvađala jer je rekao da će Gastozu trebati želudac, sa Lukom zbog Igala, sa Terzom si imala lični konflikt - rekao je Darko.

- Posvađala sam se sa Terzom na njegovoj podeli budžeta kad je rekao Gastozu da je on neko ko samo prdi i podriguje u rijalitiju. Posle toga sam ga ispljuvala na Novinarima, a onda je posle ušla Milica - rekla je Anđela.

- Mene je vređala da bi dobila kontru od mene, kako bi iznela ovo što je večeras - rekao je Karić.

- On je za tebe zlato, to da znaš. Kanali si Gastoza mesecina, a njegovo ponašanje prema meni u vezi je zlato za tvoje - rekla je Anđela.

- Lepo je kad imaš mišljenje takvo o svom dečku, a ne da ga kanališ i blatiš - rekao je Karić.

- Neka sam se ja deset puta unakalina, ako si mi ti najveći kanal u životu onda drugi ni nemam. Se*e mi se o tvoj finoće. Nisam mogla da verujem da je lik to uradio. Milan mi je rekao da me izabrao, a ja sam bio u šoku. Jesam li trebala da kažem ovo? - rekla je Anđela.

- Uvek si pričala da ne vidiš ništa loše, nego muška prepucavanja i igru ega. Mnogi se pitaju kako ti možeš da budeš dobra sa Milenom? - pitao je Darko.

- Ja nju nisam poznavala. Moje je bilo da li ću joj dati priliku da me upozna i mislim da zaslužujem izvinjenje - rekla je Anđela.

- Nisi u pravu. Ništa se ne dešava, sve je isto kao što je bilo. Samo se tebi ne sviđa. Nađi nešto za šta ćeš da se uhvatiš ovo pusti - rekao je Gastoz.

- Njemu je sad taj Karić dobar. Međusobno su se pljuvali, a moj izbor je bio. Kačavenda je ta koja je govorila svašta za Karića, kako je on mogao da joj oprosti. Oprostila sam jer me žena nije poznavala - rekla je Anđela.

- Ako si ti njoj oprostila da li su Karić i Gastoz mogli da oproste jedan drugom a nisu ni pola iznosili? - pitao je Darko.

- Liže mu*a Kariću. Ja sam Milenu ovde upoznala. Karić i Gastoz su jeli zajedno i pljuvali se osam meseci, a sad se ližu. Sad me ne pljuje - rekla je Anđela.

- Nju je više pogodilo što su sa nama sedele Sofija, Milena, Sandra i Matea, pa sad krivi Gastoza što se sa mnom druži - rekao je Karić.

- Ko ti drma kavez!? Zabole me ku*ac da ti se pravdam, vređa mi inteligenciju - ubacio se Gastoz.

- Ušao si u vezu sa mnom a nisi me pitao da li sam bila sa njim u vezi, a sad odjednom se pravim naivna. Ti si taj koji mi vređa inteligenciju, ali nećeš još dugo - rekla je Anđela.

- Ne zanimaš me ni ti ni priča koja je bila iza nas. Mi ne želimo da ti drmamo kavez, a ja najmanje. Malo se saberi, budi normalna. Nemoj da se ukanališ pred kraj. Ako imaš nekoga ovde, sa mnom, je*i ga ne možemo da pričamo - objasnio je Gastoz.

- Prestani da mi se obraćaš sa divnim savetima. Pričaj o svojim pravim emocijama koje si sad pokazao. Kad kažem da ne mogu da slušam ove laži - rekla je Anđela.

- Volim te Terza - ubacio se Gastoz.

- On voli čoveka koji je rekao kako će moj tata da me je*e - skočila je Anđela.

- Stefane, Anđela ti je rekla u jendom trenutku da ti je najžalije što ništa nisi imao sa njom, a ti si se nasmejao. Mnogi to tumače, kako to objašnjavaš?- pitao je Darko.

- Ovo je psihološka igra i mi nekad želimo da ostavimo utisak. Nikad se nisam poljubio sa Anđelom, a kamoli nešto više. Dva puta smo se videli nakon rijalitija i to je to - rekao je Karić.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić