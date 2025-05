Kakav preokret! Terza pred svima pohvalio Anđelu Đuričić, ovo niko nije očekivao da čuje! (VIDEO)

Šok u emisiji!

U toku je još jedna anketa, a Veliki šef zadao je takmičarima da glasaju za osobu koja najviše iritira. Ovonedeljni vođa Jovan Pejić Peja dao je reč Luki Vujoviću.

- Ne bih mogao da zamislim da moj sin kroz šest godina vređa roditelje osoba koje ću navesti i da ide za njima, koristi situacije zarad minutaže. Na prvo mesto ću da stavim Jordanka. Na njenom snimu koji sam dobila video sam da je to dom pun ljubavi kad je provocirala Milenu. Njeni su mi poslali poklon, pozdravili Aneli i ja više neću da njoj odgovaram. Na drugo mesto stavljam Uroša Stanića, mislim da on treba da se obrati doktoru i da uzme neku terapiju. Ja sam mislio da je on neki zanimljiv momak, pričao mi je da ima milionske preglede, a ovde nije zanimljiv. Provokator je i iritira, kad mu je neko dobar hvali ga, a kad neko kaže lošu reč kritikuje najstrašnije. Na treće mesto ću da stavim Mimas iz razloga što je kao pojava iritantna. Ja kad pogledam njene obrve to je kao poni kad uradi špagu - govorio je Luka.

- Prvo mesto Korda. Drugo mesto Mima, ona pada kao kobila kad stane na one štikle. Ja njoj kažem da baci štikle jer će noge da izlomi, a ona me tri ili četiri probudila jer se jako dere. Vi ste izgleda zaboravili da ja imam štap. Evo da navedem i Anu, probudiću te kad najlepše spavaš i lepo ću da te iznenadim - rekla je Rada.

- Znam i da vratim, nemoj da se brineš - dodala je Spasojevićeva.

- Jedete g*vna ovde po pola sata. Moram da pohvalim Anđelu, ona jasno i glasno kaže i sedne i ne zatuplju je se. Prva osoba Slađa, jako sam joj zamerio stvari koje je izgovorila Jeleni. Drugo mesto Dragana i treće mesto Munja, on mi je iritrantan kad igramo nožni tenis - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić