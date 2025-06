PREOKRET KOJI NIKO NIJE OČEKIVAO: Ena više ne ćuti! Svim srcem obranila Anđelu, a Gastoza i Peju jednim potezom bacila pod isti točak! (VIDEO)

Konačno progovorila!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi prokomentarisala izjavu da su ona i Jovan Pejić Peja posle velike ljubavi stigli do suda.

- Kad ja uradim nešto zbog svojim emocija, ja sam kriva. Nisam ja žrtva, nego on moja jer je on polupan jer sam ga ja upropastila. Do suda smo došli,e to. On kuka kako ja njega silim na dobar odnos, a svi ste videli da to nije tako. Juče sam ih slušala, mi smo imali još više momenata. Ja nisam toliko nepristupačna kao Anđela, ali se obe kao ponižavama. Šta je on onda nego folirant? On je folirant prvog stepena koji može da folira emocije i da provodi vrema kao on osam meseci. On se njoj ruga. Gleda totalno Sofi kad ustane da priča ovde, a isto tako se i Peja folira. Izjavili su da su im partnerke samo za j. To je isključivo njihova sramota, eto zbog toga smo došli do suda. Nije mi žao ničega, ne želim da se izvinjavam. I ja sam majka, moj sin je tinejdžer. Više ne može da me gleda, sve folira. Svi se drže zajedno - rekla je Ena.

- Da je se*s najbitniji niko ne bi bio zajedno - vikao je Gastoz.

- Očigledno je da obojica vole više filmove. Kuća se podelila na pola. Ne mogu da verujem da postoje ljudi koji podržavaju onakve reči. Da je neko drugi u pitanju, svi bi drugi osudili. Žene mi dolaze i govore: "Ize*ao te klinac i šutnuo". Svi imaju pravo to da kažu kad je mogao i moj partner - rekla je Ena.

- I meni su se sladili na tanak ku*ac. Imam tanak ali je*em - rekao je Peja.

- Da moja mama gleda ovo, a ja sam sama kriva. Ne mogu da kažem da je Peja kriv. Pošto mi je to rekao neko kog sam volela do zadnjeg momenta, sad sam totalno otupela i utrnula. Glava mi je napolju, samo razmišljam da li mu guraju telefon pod nos i govore da mu je mama samo za ka*anje. Zamislite koliki monstrum moraš da budeš da se sladiš time. Posle našeg konflikta nisam gazila Anđelu jer je ona ispravna - rekla je Ena.

- Gde je Ena Čolić? Šta je bre ovo? Stani iza svojih reči i nemoj da glumiš tužnu sovu - vikao je Gastoz.

- Ja sam Gastozu u ovom rijalitiju uzela prvo mesto. Ovaj šoumen je pokazao da je slina muška i da je spreman na sve zarad 100 hiljada evra. Da sam ja pokazala prstiće ovde razapeta bih bila. Sve je ona u pravu jer vidi istu situaciju i prepoznaje ovo. Sigurna sam da su se oni zavozali u nekom momentu. Peja i ja smo imali najleše trenutke i znam da nije mogao da me slaže. Dva Marinkovića, dva propaliteta - objasnila je Ena.

- Promenila je celu garnituru za stolom, ne zna sa kim da se druži, a mi koristoljubivi - skočio je Gastoz.

Autor: A.Anđić