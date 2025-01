Ne bi se blamirao sa takvom osobom: Dragana progovorila o odnosu Terze i Kristine, shvatila da je cimerke mrze jer u njoj vide pretnju! (VIDEO)

Konačno progovorila!

Dragana Stojančević u "Šiša baru" sa Darkom Tanasijevićem razgovarala je o svojim realacijama u Beloj kući i otkrila da je primetila da je mnoge devojke ne podnose i da u njoj vide pretnju.

- Ja sam videla da joj smeta, rešila sam da se povučem i kad sedne ja se sklonim. Ja sam ceo dan sa ljudima, ne družim sa svima, ali uvek sam ista i nasmejana. Mene nešto ne vole u kući, možda jer me vide kao konkurenciju - rekla je Dragana.

- Da li te Sandra gleda kao konkurenciju? - pitao je Darko.

- Mislim da više devojaka tako gleda. On je meni rekao da ne želi vezu sa njom, tako da ne vidim da sam smetnja. Drži se ona za stolom, ne ponižava se, ali mu prebacuje van stola, postavlja ultimatume. Ja ne provodim više vreme sa njim kao pre, to mi je zamerio i rekao da sam folirant. Svaka devojka me ne voli Sandra, Jelena, Enu u to ne računam - govorila je Dragana.

- Kakav ti je odnos sa Sofijom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nemamo ga. Ukućani misle da je ljubomorna jer se ja družim sa Terzom i ne vidim ništa više od toga osim drugarstva. Mislim da me Kristina ne voli zbog Terze, provocirala me je nekoliko dana. Objasnila sam joj da ne mogu da joj budem pretnja, ona je devojčica od 20 godina i sa njom ne mogu da se merim. Verujem da se Terza ne bi blamirao sa takvom osobom - rekla je ona.

- Kako gledaš na vezu Ivana i Aleksandre? - upitao je voditelj.

- Mislim da Milovanu to smeta, pa namerno pravi zvrčke po kući. Mislim da je njemu stalo do Aleks, a ona hoće da nastavi svoj život i mislim da nema osećanja. Ja Aleks ne vidim sa Ivanom, za nju mi je više tip poput Mateje. Mada ona mi je rekla da voli ružnjikave muškarce - pričala je Dragana.

- Zašto Peja i Ena ne nalaze zajednički jezik? - upitao je Darko.

- Jer teraju inat, ja tu stvarno vidim emocije. Sa Enom provodim vreme i vidim koliko joj je teško. Ona se ne bi meni poveravala da u meni vidi nepriajtelja. Ona ima čistu dušu, ishitrena i pokaja se - govorila je Dragana.

- Šta misliš o Anđeli i Gastozu? - upitao je Darko Tanasijević.

- Oni su mi slatki, kao i Sanja i Marko. Gastoz je takav, ja sam ga upoznala njegov drug je moj bivši dečko - rekla je Dragana.

- Da li postoji neko ko ti se dopada? - pitao je voditelj.

- Možda, ali ne mogu da kažem... Ne mogu da kažem i neću da kažem jer je to možda - odgovorila je ona.

Autor: A. Nikolić