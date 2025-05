Konačno progovorila!

Ena Čolić osamila se u izolaciji i preko zida porazgovarala sa Markom Đedovićem o svom životu i mnogim bivšim rijaliti učesnicima sa kojima je povezana, te je otkrila pravu istinu o njenom odnosu sa Borom Santanom, Gastozom i Milicom Veličković.

- Ja sam se upoznala sa Milicom tako što mi je u klubu provalila na vrata i rekla mi je: ''Ena ja se ložim na tebe''. Nikada nisam imala ništa s devojkom, nisam ni znala ko je ona. Meni je drugarica rekla da je Comara bi i da se loži na žene, ja ostala u šoku - rekla je Ena.

- Aha - rekao je Đedović.

- Bora Santana? Ja ne znam koje su to priče. Ne želim da nasedam na nešto od spolja, ali ja znam da on nema lepo mišljenje o meni jer dok nije znao da smo Davor i ja u vezi, komenatarisao mu je mene na neki način koji mu se uopšte nije svideo. Onda smo mi organizovali ručak s njim da vidimo kakvo mišljenje ima i on je pričao sve najlepše o meni kao i van Davora, zato nikad nisam znala šta da mislim. Pošto smo Davor i ja zajedno trebali da idemo na svadbu, ali smo raskinuli i zato nismo otišli. Meni je Bora napisao poruku: ''Zašto nisi došla sama'', a ja sam mu rekla: ''Nisam dobro od raskida'' i slala sam mu glasovne poruke zbog čega smo raskinuli. On mi je rekao da ni Davor nije došao i napljuvao ga je najstrašnije, a Davor završi posle dva meseca u zatvoru. Mi smo raskinuli jer ja nisam htela da mu rodim dete - rekla je Ena.

- I sa Borom je to to? - upitao je Đedović.

- Nikada nikakvu povezanost nemam ni sa Borom, ni sa Milicom nikada. Gastoza ja znam preko televizora, a posle smo se upoznali. Mi se znamo petnaest godina, a nikada nismo ništa imali. Ja sam bila na njegovom rođendanu, nisam ni provela vreme nikakvo. Ja sam išla sa jednom drugaricom na njegov rođendan. Otišla sam sa rođendana prva.

- Kako si ga probudila? - pitao je Đedović.

- Nisam ga ja budila - rekla je ona.

- Pa rekla si da si bila zagrljena sa Filipom - dodao je Đedović.

- Filip ga je budio. Ja sam celu priču pričala otkako sam ušla u kuću -

- Hoćeš da kažeš da ste drugari jer ste se jednom sreli? - pitao je Marko.

- Ne, sreli smo se više puta, nekad odgovorimo na storije jedno drugome. Ja sam dobra sa Šebeuom, Mlađom i Tozlom. Ja ništa nisam imala sa njima. Radila sam sa Šebezom i putovala u Beč, ali ništa nisam imala sa njima. Ja znam da će Šebez ovo da kaže, ako ne bude hteo da stoji na distanci - dodala je Ena.

- Matora je rekla da hoćeš da ubediš u nešto što je ona svojim očima čitala za Boru - rekao je Đedović.

- Za Boru? Bora je takva jedna džukela. Ja sam Gastozu bila zahvalna jer me brani jer nismo toliko bliski, nisam ništa bliža sa njim nego sa Karićem, samo imamo više ljudi zajedničkih. Ja sam tad plakala u kolima jer mi je umro pas, Filip se smorio. Gastoz je izašao, nije znao šta da mi kaže. Kad sam se savila da se pozdravim sa Filipom, on mi je rekao: "Ako ti bude loše dođi kod mene da ne sediš sama" i nisam mu se javila više, niti on meni. Sledeći kontakt nam je bio kad me je zvao da radimo reportažu za RED, bila sam i kod njega kući i mislim da te tad muvao sa nekom drugom ribom. Uživali smo, skakali, kasd je bio isto toliko pijan da nije znao za sebe ja sam otišla kući. Zvao me je na rođendan, na koji nisam otišla. Videli smo se u Beču, izlazili zajedno i vratili se zajedno i nikad više ništa nije bilo kad smo završili odnos. To je cela istina i ne postoje segmenti koje ja krijem i koje sam rizikovala ulaskom da neko ispriča. Nisam budala da nekome stavljam svoj život u svoje ruke i da neko priča o meni. Gastoz čija reč ima težinu da ustane i da priča ovakve stvari - nastavila je Ena.

- To sad napolju gori - dodao je Đedović.

- Nemam snage ni da plačem... Moji napolju nemoćni gledaju i osuđuje me jer sam im uništila život. Peji ovo sve ulazi u glavu, a sve ovo mi je pričao. On je došao Aleksandri i rekao da tek sad vidim da je bila u pravu. On je meni rekao: "Ovo što te Gastoz brani izaći će ti na nos, on se bori za plasman i sa Anđelom". Bebica je rekao da će meni Gastoz napolju da se izvinjava. Ja sam sa Majom Marinković isključivo bila na afterima, a ovo sad što zaginem to su rejvovi, a te prazne priče po gajbi, pa znaš otkad to nisam uradila. Sve je laž, namerno je čovek sve izokrenuo i ostavio prostora za svašta - pričala je Ena.

