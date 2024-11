Stigao oštri sud Ene Čolić: Progovorila o Matejinom odnosu sa Munjezom, evo da li Dujkovića smatra greškom (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mateji Matijeviću reč.

- U suštini, ovo što je Ivan rekao, to šta sam ja gledao od spolja, nisam ja to njemu zamerio, meni je to bilo odvratno. Za stvari, boli me uvo, to je nešto preko čega bih prešao, nije nešto što mi je najdraže. Što se tiče situacije sa Enom, nije nešto što bih ja uradio, ja sam zamerio ovo što je rekao Naju. Meni je on bio drag, nebitno, baš smo imali intenzivno druženje - rekao je Mateja.

- Ena je Matejina bivša devojka, ne prijatelj, tačka i kraj! Dva, ja sam rekao Munji, svi ste ćutali, ja sam ga napao najstrašnije - skočio je Mića.

- Nisam osetio da me je to iznerviralo sa Enom, ja nju više gledam kao prijatelja, volim je kao prijatelja, ali nije nešto što bih ja uradio - rekao je Matijević.

- Šta da kažem? Svakako da je taj postupak pogrešan, sebe sam ukanalila. To što smo mi uradili i izolovali se i razgovarali, nismo se ljubili, pipnuli i mazili. Ne bih Munju nazvala greškom, pogrešila sam ja prema Ani, prema Peji i prema sebi na prvom mestu - rekla je Ena.

- Uroš i ona su flertovali javno, tako da to ne može da se poredi - rekao je Munjez.

- Da, pratio si me 24 sata - rekla je Aneli.

- Munja treba još više da ih gazi kada mu ništa ne pričaju. Mislim da Mateja misli da je on ološ i šljam i loš čovek, ja to isto mislim, ali ja to kažem - rekao je Bebica.

- Šuplja ti je priča, on priča zarad rijalitija, ti ne misliš to - rekao je Matijević.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić