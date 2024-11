On nema prijatelje, jedino Geru, stide ga se u kraju: Jelena ogolila dušu, raskrinkala Ivana do koske, pa progovorila o njegovom ponašanju (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nenad Macanović Bebica nastavio je u Odabranima da pažljivo sluša Jelenu Marinković o njenom odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

- Jer kao doći će pravo vreme kada će da kaže, na televiziji je svaki dan pravo vreme, ovde da pričaš, čuli bi te...Ja kada sam ih budila jutros, pričao je samo o Rajačiću, kao: "Idi kod onog tvog, moraš da se je*eš sa onim tvojim da se opereš". Uroš i ja se grudvamo, on prolazi i kaže, ono ironično: "Pusti decu da se igraju". Rajačić i ja pričamo, on ulazi po veš, pozeleneo, nije očekivao da smo tu...On sve kaže unapred, da bi posle bilo: "Šta sam rekao...", sada će da kaže da ga volim i dalje. Ova bolesnica me isto provocira, rekla mi je danas kada sam ih budila oko osam: "Idi leči bolesnu mamu, je*em ti mater bolesnu". Ona meni to govori isto što je i on meni jutros. Žalila se kako je ja maltretiram već...Kada idu u izolaciju ujutru, ona mene provocira, pominje mi mamu. On joj govori samo: "Udaraj na mamu", znam ja Ivana, ona nije nešto pametna, ona je poremećena. Ja sam ih probudila samo i otišla sam u garderober, Luka mi je priznao da je uzeo gel i izmazao mi stvari, ja sam mislila da je ona...Pozvao me je Luka da razgovaramo, kaže mi da ne diram Sandru - rekla je Jelena i onda je nastavila, pa je spomenula Aleksandru Nikolić:

- Ona je meni pričala da je proživela nasilje od nekog bivšeg, a provocira me da mi je majka bolesna. Priča mi ovde da sam bolesna, ja nemam terapiju, lek nisam popila u životu. Priča mi da sam poremećena, a šta si onda ti? Ona je rekla juče da će da se pomeri iz odnosa, da će da se skloni od njega, ona je poremećena za rijaliti, pa su je lako izmanipulisali, sve ona radi za rijaliti...On se druži sa mojim prijateljima, a on se druži samo s Gerom. Iz kraja neće da se druže s njim...Sećam se rođendana, kupio mi neku tortu i kao neki mali ketering, ja govorim tada sebi: "Koliko sam srećna", a zapravo kada razmišljam, nije bitno što neko nema para, nego što je neradnik - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić