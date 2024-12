Bio je sa mnom, nego se ne seća jer je bio PIJAN: Jelena urnisala Ivana zbog poklanjanja sata njenog oca Aleksandri, on ŠOKIRAN! (VIDEO)

Jelena ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jeleni Marinković, kako bi progovorila o satu njenog oca koji je Ivan Marinković, njen bivši muž, poklonio Aleksandri Nikolić.

- Kako si reagovala kada si saznala da je sat od tvog oca završio kod Aleksandre, da je stavio na ruku - pitao je voditelj.

- Ja sam se setila tog sata, jer gledam tu neke svoje stvari. Prilazim tu, imali smo navođenje i bacam pogledam, gledam sat i krstim se i kažem: "Bože, ovi ljudi su bolesni!". U momentu sam bila toliko sluđena, htela sam da pokidam sat i nekom je*em mater, ali sam se iskontrolisala. Dobacuje meni u sobi danas, priča: "Jedva čekam da se posvađaju, da leti sve", gledam sat šokirana i odmah sam to izgovorila. Mog tatu taj sat ne zanima, čovek mu je rekao da nosi slobodno, ja sam tati kupila taj sat. Bebica koji dobro pamti stvari, seća se da sam pričala o tome da sam tati kupila taj sat. Plakalo mi se zato što je tatin sat, ne zbog ove animatorke, nego zbog ovog monstruma što je kod njega i dalje...Animatorka polnih organa iz Tetova me je navela pre toga, ona je jako boji inačega svega, vidi se da je jako plašljiva. Vidimo da se plašila baš kada je lizala šipke po Tetovu. Pritom, rekla mi je da nisam kvalifikovana da pričam o tim šipkama i to jer nisam majka. Ja čujem sve po sobi, pesme koje peva, pokušava da mi se obrati, bukvalno mu nije dobro, raspada se - rekla je Jelena.

- Ma*š bre bolesnice u pi*ku materinu bolesnu - rekao je Ivan.

- Pred ulazak u prošlu sezonu, baš je bila krsna slava mojih roditelja, mi smo bili kod njih, ja kažem: "Tata, je l' moguće da ovaj sat ne nosiš" i ovaj šljam koji bi uzeo umotano go*no, govori: "Što je dobar, kada si mu uzela?", a bio je sa mnom, nego je bio mrtav pijan pa se i ne seća pola svog života - rekla je Jelena.

- Ti si za 200 evra uradila sve što treba - dobacio je Ivan.

- Klošar najobičniji, jadnik...On je upitan za moj i Urošev odnos, bio je kao otac Tanasije, sa prekrštenim rukama, kao ne vidi, pa je sutra počeo da provocira. Bolesnik - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić