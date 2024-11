Igraš jeftine igre jer živiš jeftino: Rajačić urnisao Ivana Marinkovića, pa vratio Aleksandru na fabrička (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nakon nominacije Jelene Marinković, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Rajačiću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ja ću da krenem od Ivana. Smešno mi je šta slušam prethodnih dana, doživeli smo od dva paćeničke dijabole da nam pričaju nešto. On za 10 godina rijalitija nije uložio hiljadu evra, a u to računam i auto koji ima. Smatram da je jako loš čovek, veliki manipulator. On je pričao da je probao da pobegne iz ovog odnosa, on je jedna velika žrtva, to je jasno. Meni je jasno kakav je on čovek koji je pokušavao da predstavi da sam ja čovek koji je šutirao njegovo kuče. Podržao sam Gastoza kada mu je dao tortu jer čoveka koji je kačio celo leto luk, da se da da jede. Jako je loš čovek i ovo je njegov jeftin rijaliti, jeftin, jer živi jeftin život! - rekao je Rajačić, a onda je prešao na Aleksandru:

- Aleksandra je neko s kim sam ja provodio vreme, imao sam neko dobro mišljenje, van toga što sam imao mišljenje da je prsotina, gotivim prsotine jer nisam daleko od toga. Uvideo sam da je ona ogroman fanatik ovog rijalitija i ogroman folirant. Činjenice su da si bila izdvojena kao žena koja je imala priču kakvu je imala, lepa si žena, trebala si da se izdvojiš da komentarišeš i nikako mi nije priličilo da s bilo kim ulaziš u priču, naročito sa ovakvim čovekom - govorio je Rajačić.

- Ti si najveći fanatik ovde i vidi se ovim što radiš sada - ubacila se Aleksandra.

- Čime? Uvodom u zadatak, zadatak ili ti koja predstavljaš da si majka velika, a niko ovde nije majka? Pozdrav za gledaoce! Takođe smo videli od njenog ulaska da je jako kvrane stvari radila s ljudima koji su u vezi, prvenstveno s Bebicom, pa tako i dalje je nastavila...Bio sam tu kada joj je Munja plasirao priču za Ivana, pokazivala je reakcije kao da joj to odgovara. Neko ko je pop*šio kao komentator, pokušava sada da rijaliti igre jeftine igra, od toga da laže drugaricu da je na lažnom zadatku i ona koja plače zbog Jelene, pa joj je pasulj dobar. Moje mišljenje je da je laka i psihički nestabilna žena. Šaljem Ivana, ostavljam Aleksandru - rekao je Uroš.

- Prošle godine sam dodeljivao pomoć. Kratkog daha je trajala borba, a što se tiče odnosa sa Aleksandrom, to je to - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić