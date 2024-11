Loš muž, loš otac, faca mu se zbrćkala od zlobe: Mateja Matijević bez zadrške urnisao Ivana Marinkovića, pa dao svoj sud o odnosu Ene i Peje (VIDEO)

Ne štedi reči!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Ane Nikolić i Stefana Korde, Darko Tanasijević, voditelj "Elite", porazgovarao je sa Matejom Matijevićem.

- Ukućani kažu da se mnogo ograđuješ od Aneli, a da utorkom pokazuješ nešto drugo - rekao je voditelj.

- Mnogi nikako ne mogu da budu samo Ivan Marinković ili eventualno neka osoba koja s njim razgovara, a ona ćuti i sluša...Ja sam bio jasan kada sam pričao o tome, ko želi da čuje i razume ono što ja pričam, a to je da sam se ja vratio zauzet. Nisam želeo da o tome pričam ovde u dogovoru sa tom devojkom. I onda sam se ja ovde vratio kao slobodan čovek i u skladu s tim treba da se ponašam tako. No, to nije imalo poente jer neću izdržati - rekao je Mateja, a onda se osvrnuo na Ivana Marinkovića:

- Gledaj, ja o Ivanu imam loše mišljenje gledajući ga i slušajući ga. Imali smo korektan odnos Ivan i ja, dao mi je srednji budžet. Govorio je da je retkost u kući da može da komunicira sa mnom, a onda kada je u svađi, govori da imam loš vokabular. Loš muž, loš otac, faca mu se zbrćkala od zlobe, kvaran je kao šupalj zub. Kad sam s nekim okej, pustim i ćutim na neke loše postupke, ali ja volim što je takav odnos sada, da mu kažem a je go*no...Kao žao mu je što je meni rekao, a nije mu žao što ga se jedno dete odreklo, a s drugim je proveo mesec dana za ceo život. Meni je njega žao, njegov život je beznađe. To su ista go*na, samo je ona pokupila od njega sve. Ona nije prema meni loša devojka, lepo mi se obrati, ali isti su, negativni! Nikada nisam video negativan takav par, toliku negativnu auru oko njih - rekao je Matijević.

- Kada vidiš Anđelu i Gastoza, šta vidiš - pitao je Darko.

- Ja ih vidim da cvrkuću i da su srećni, ne mogu da kažem. Ja ne bih bio sa Aneli napolju u životu. Mene ljudi tumače da sam folirant...Ena i Peja imaju trajni problem, a to je da nisu jedno za drugo. Činjenica je da Ena voli mlađe muškarce, ali to na duže staze nema budućnost - rekao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić