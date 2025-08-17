Privilegija je u 21. veku voleti i biti voljen: Gledateljka očitala životnu lekciju Eni, ove savete će sigurno dobro upamtiti! Čolićeva menja boje poput semfora (VIDEO)

Dala svoj sud!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić. Usledilo je uključenje gledalaca:

- Pozdrav za Enu i Gastoza i specijalan pozdrav za moju Anđelu. Vas dvoje ste moje rijaliti ikone. Par koji je na mene ostavio najveći utisak. Ti si nešto što je priraslo meni za srce od šeste sezone. Niko nikad nije uspeo da te stavi u ram. Nikad nisi dala da te balkanski, muški šovinizam baci na pod. Izborila si se za sebe samo istinom. Stajala si iza svojih postupaka u svakom trenutku i na svakom emstu. To je jedan ozbiljan kvalitet - rekla je gledateljka.

- Uvek sam ostala dosledna sebi pa taman i naišla na najveći hejt - rekla je Anđela.

- Zato i smatram da trebaš da budeš primer balkanskim ženama.Tis i jedan mangup koji je izmislio leglo kocke, a nikad nisi hteo to da prijaviš. Slažeš ih kao što niko nikad nije. Ne nosiš tri kruna za džabe. Imam samo jednu zamerku. Očigledno da si prestao da kuvaš onako dobro jer mi je Anđela puno oslabila - rekla je gledateljka.

- Nisam, nisam. Moram da se složim sa Vama da je prestao da kuva - rekla je Anđela.

- Gastoze, imaš moju podršku do onog trenutka dok se Anđela smeje. Privilegija je u 21. veku voleti i biti voljen. Ena, da bi te ljudi voleli moraš ti da voliš ljude. Zaboravila si da si jedna žena koja može da zasija akd je ouna empatije i ljubavi, a bez toga džaba sve - rekla je gledateljka.

- Zašto i kada niste videli da ja ne pokazujem empatiju? - pitala je Ena.

- Nije dovoljno samo reći. Pokazivala si rečima empatiju, ali to iz tebe nije zračilo. Najviše na svetu voliš sebe, ali da je ljubav dobila moraš da je daš - rekla je gledateljka.

- To je Vaše mišljenje, hvala - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić