SUJETA ISIJAVA IZ NJE! Slađa promenila sve boje nakon što je Terza uputio komplimente na Sofijin račun, pa oplela po suparnici! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Sofiji Janićijević.

Rekla si Terzi da ćeš mu sve reći kada izađete, zar sad nije vreme da mu kažeš šta osećaš? - glasilo je pitanje.

- Rekla sam mu sve kad smo išli u spa. Nije mi jasno da ima emocije prema meni, a da ide od devojke do devojke i da radi šta radi. Mi svakako nećemo biti, ali me je to malo povredilo. Ne znam kako je imao želudac za sve sa Slađom - rekla je Sofija.

- Nisam ispao fer prema njoj. Ne mogu sad da se opravdam za neke stvar. Sada je neka drugarska emocija u pitanju, draga mi je, kao što sam ja njoj. Što se mog ponašanja tiče sa Slađom, ona je vesela, draga devojka, ali se družimo. Smeta mi kad se dere - kazao je Terza.

- Sofiji je prilazio samo kada popije, to je pokazatelj dovoljan kakava je ona. Ne znam zbog čega je želudac potreban za odnos sa mnom? - rekla je Slađa.

- Koja osobina koju ima Stefani ti je najdraža? - glasilo je pitanje.

- Lojalna je, poslušna, iskrena i dobra. Ona je za mene najbolja, veoma je jednostavno - kazao je Munja.

- Koliko ti smeta jer Gastoz koristi Sofi kako bi Anđelu napravio ljubomornom, a vi imate dogovor nakon rijalitija popričate o svom odnosu i vidite šta ćete sa tim? - glasilo je pitanje.

- Mi ćemo nastaviti naše prijateljstvo nakon rijalitija, ali ja je nisam doživeo kao nekog s kim bih bio u emotivnoj vezi - kazao je Mateja.

