BEZ DLAKE NA JEZIKU: Slađa Poršelina dala sve od sebe da izvuče Aneli iz bedaka, pa osudila Luku jer sumnja u iskrenost njenih emocija! (VIDEO)

Slađana Lazić Poršelina udelila je savete Aneli Ahmić nakon njene rasprave sa Lukom Vujovićem.

- Šta te briga, imaš ti pravo da se ponašaš kako želiš. Ja znam da se ponašaš u skladu s tim kako se osećaš, to si ti. Ljudi su otišli predaleko. Sad pojedinci misle da si samo čekala da raskineš sa Lukom, da Asmin ostavi Staniju i da očekuješ pomirenje. Znam da voliš Luku, da voli on tebe, ali se plašim da će on napolju tobom manipulisati - kazala je Slađa.

- Ne mogu, znaš kad mi je teško - dodala je Aneli.

- Ma...znam čoveče. Znam da tebe prošlost ne zanima, znam da ne bi sa nekim iz svoje prošlosti da se miriš. Mogla si napolju da mi pomeneš Asmina, a nikada nisi - kazala je Slađa.

Autor: S.Z.